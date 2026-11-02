Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в 18:49 ч. в понеделник във водите на Средиземно море югоизточно от гръцкия остров Крит. Това съобщават от Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина.

Трусът е регистриран на дълбочина 29 км, а епицентърът му е бил на 56 километра югоизточно от селцето Гудурас (Източен Крит). За момента няма данни за нанесени щети или пострадали хора вследствие на земетресението.

Земетресение от 4,3 по Рихтер край гръцкия остров Крит

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер, като е регистриран на дълбочина от 17 километра.

Редактор: Станимира Шикова