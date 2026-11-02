Авария затруднява движението на трамваите по столичния булевард „Цар Борис III“ в посока центъра. За проблема сигнализира очевидец в социалните мрежи, предаде "24 часа" .

Към момента няма официална информация каква е причината за инцидента и колко време ще продължи затруднението в движението.

Аварирал трамвай блокира ключово кръстовище в София

Редактор: Дарина Методиева