Снимка: БГНЕС, архив
За проблема сигнализира очевидец в социалните мрежи
Авария затруднява движението на трамваите по столичния булевард „Цар Борис III“ в посока центъра. За проблема сигнализира очевидец в социалните мрежи, предаде "24 часа".
Към момента няма официална информация каква е причината за инцидента и колко време ще продължи затруднението в движението.
Аварирал трамвай блокира ключово кръстовище в СофияРедактор: Дарина Методиева
Източник: "24 часа"
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