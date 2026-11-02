Роден в Нигерия, учил в Украйна и открил любовта в лицето на българка, Питър Одое днес е част не само от живота в страната ни, но и от организацията на изборите. 45-годишният фармацевт, съпруг и баща на две момичета, е живял в пет различни държави, но вече близо 20 години нарича България своя страна.

През последните години Питър поема и една необичайна за житейския му път отговорност – става член на секционна избирателна комисия. Решението му е продиктувано от желанието да разбере как функционира демократичният процес у нас. „Искам да разбирам как минава един изборен процес в България“, обяснява той.

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Изборният ден за Питър започва рано сутринта и често продължава близо 20 часа – от подготовката на помещението и посрещането на първите избиратели до преброяването на гласовете и предаването на изборните книжа.

„Събираме се пред училището с всички от нашата секция, отваряме стаята и започва изборният ден. Още преди да сме седнали, вече има първи човек“, разказва той. Спомня си и за приключването на един от предишните изборни дни, когато след 22 часа комисията се отправя към залата за предаване на документите. По думите му процедурата преминала бързо и без затруднения.

Историята на Питър обаче започва далеч от България. Първите 18 години от живота си той прекарва в Нигерия, откъдето пази спомени за игрите навън, първия си компютър и една футболна среща, която никога няма да забрави.

През 1994 г., по време на Световното първенство по футбол в САЩ, Нигерия побеждава България с 3:0. Тогава Питър става в три часа сутринта, за да гледа мача. „Спомням си, че играхме с България през 1994 година. Станах в три часа сутринта, за да гледам срещата, в която победихме България с 3:0“, разказва той.

След детството в Нигерия пътят му го отвежда в Украйна, където започва да следва фармация. Изборът на професия е свързан както с интереса му към природните науки, така и с желанието на родителите му в семейството да има лекар или фармацевт. „Бях добър ученик по биология и химия. Родителите ми винаги са искали в семейството да има лекар или фармацевт“, споделя Питър.

Именно в Украйна той среща българката Зорница, която впоследствие става негова съпруга. Двамата се запознават покрай обща компания, когато Питър чува разговор на непознат за него език. „Бяхме почти на една маса, в една група. Чух, че говорят на български. Тогава изобщо не разбирах езика. Така се запознахме със Зорница“, спомня си той.

Днес двамата са заедно повече от 15 години и отглеждат двете си дъщери. А България постепенно се превръща от родината на любимата му жена в негов собствен дом.

Работата му като фармацевт е свързана с ежедневна грижа за хората. Същото отношение Питър се стреми да пренесе и в избирателната секция, където помага на гражданите, изпитващи затруднения с машинното гласуване. „Заставам на разстояние и питам: „Какво виждате?“. По този начин ги насочвам и накрая те успяват да изберат това, което искат, без проблем“, обяснява той.

За Питър участието в изборния процес е не просто ангажимент, а възможност да допринесе за обществото, от което се чувства част. И макар животът му да е преминал през няколко държави и култури, посланието му към българските избиратели е кратко и категорично: „Гласувайте! Това е много важно за бъдещето на България“.