Представителите на секционните избирателни комисии от трите многомандатни района в София приключиха рекордно бързо предаването на протоколите. В зала „Арена 8888 София” първият бус с членове на подвижна комисия пристигна около половин час след края на изборния ден – в 20:30 ч. Близо четири часа по-късно – около час след полунощ, целият процес по приемането и обработката на книжата беше окончателно финализиран.

Случаите на машини, дали дефект по време на вота, са единични. В 25 РИК е имало три напълно спрели машини и две с технически проблеми, съобщи председателят на комисията Георги Ралев.

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Минимален е и броят на регистрираните жалби. Председателят на 23 РИК Даниел Тунчев заяви, че в изборния ден са постъпили едва 5 жалби (основно за неотпечатани разписки), като отдаде скоростното предаване на отличната подготовка на секциите. В 25 РИК жалбата за деня е била само една – заради непозволено гласуване на избирател поради грешно разчетени указания.

Самите членове на СИК определиха обработката като най-лесната досега. „Ходя по избори от 1997 година – никога не съм свършвала готова с протоколите в 22:20 часа”, сподели Нина Ангелова. Други представители на комисиите бяха категорични, че протоколите им са минали без нито една грешка.

Някои от секционните комисии обаче са срещнали сериозни затруднения при придвижването и транспортирането на материалите до зала „Арена 8888 София”. Членове на СИК разказаха, че макар да са били готови с цялата документация за 20 минути, са чакали организирания транспорт на място между 45 минути и цял час.

По данни на ЦИК машините са отчели изключително висока надеждност. От близо 12 000 устройства в цялата страна повреди са дали едва 21 машини. В 13 от тези секции е преминато към изцяло хартиено гласуване, а в останалите вотът е продължил на второто налично устройство.

В ЦИК са постъпили малко над 50 сигнала за нарушения – основно за нерегламентирана агитация и нарушаване на тайната на вота.

Прокуратурата е сезирана за два сериозни случая с председатели на комисии. В село в област Кърджали председател на СИК е заставал непосредствено до избирателите пред самата машина, след което е бил отстранен. В Шуменско председателка на комисия е гласувала вместо своите родители и е прибрала разписките им в чантата си с намерение да ги пусне по-късно, като също е отстранена.

В изборния ден десетина секции останаха временно без ток в началото на деня – проблемът засегна общините Сливница и Костинброд, както и едно училище в София. Гласуването там не е прекъсвало, тъй като машините са работили на батерии, а впоследствие са осигурени и генератори.