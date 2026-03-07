Броят на жертвите в резултат на руската въздушна атака през нощта срещу втория по големина град в Украйна - Харков, достигна десет души, включително и деца. С това общият брой на загиналите в масираните руски бомбардировки над цялата страна стана 12 души, а много други са ранени, предаде "Франс прес".

Продължава търсенето на затрупани хора под развалините на ударения 5-етажен жилищен блок в Харков, сочи АПФ.

Посланиците на ЕС отхвърлиха плана за ускорено присъединяване на Украйна

„Тялото на десета жертва бе открито под руините“, написа в „Телеграм“ кметът на града Игор Терехов в ранния следобед днес. Начална учителка и малкият ѝ син, както и друга жена и детето ѝ - в тийнейджърска възраст, са сред убитите, добави кметът. Две момчета на 6 и 11 години и 17-годишно момиче са ранени, каза още той.

Двама души са пострадали и в град Чугуев, разположен на няколко километра от Харков, при руска атака с дрон, при която е била ударена къща в центъра на града, съобщи кметът Галина Минаева.

По-рано ръководителят на регионалната администрация на Днепропетровска област - Олександър Ганжа, съобщи за един загинал и един ранен, след като районът е бил подложен на около 20 атаки с дронове, артилерийски и ракетен обстрел.

Руски удар уби и 24-годишен мъж в колата му, докато четирима други бяха ранени в Сумска област.

Поредна руска атака срещу градове в Украйна

„Руснаците умишлено атакуват граждански транспортни средства“, заяви областният управител Олег Григоров.

Трима души са пострадали и в столицата Киев, а едно новородено е било ранено в южната Запорожка област, съобщиха местните власти.

Русия заяви, че атаките ѝ са били срещу „военни“ цели и допълни, че от своя страна през нощта е свалила 124 украински дрона. Властите на контролираните от Русия територии в Херсонска област казаха, че един човек е бил убит, а четирима ранени при украинска атака с дрон.

Редактор: Цветина Петрова