На 5 март посланиците на ЕС се противопоставиха на предложението за ускоряване на присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Те отхвърлиха идеята на Европейската комисия, известна като „обратно разширяване”, съобщи „Политико”.

Предложението предвиждаше Украйна първо да се присъедини официално към ЕС и след това постепенно да получи пълни членски права, в опит Киев да бъде включен в Блока до 2027 г.

Дипломати обаче заявиха, че по време на срещата държавите членки са се противопоставили категорично на идеята.

„Свърши се. Обратното разширяване няма да се случи”, каза дипломат, добавяйки, че Комисията сега ще трябва да преразгледа предложението. Друг висш дипломат критикува идеята за създаване на нереалистични очаквания. „Те породиха фалшиви надежди. Сега трябва да поправим това и да им кажем, че всъщност това обратно разширяване беше обречено от самото начало”, обясни той.

Няколко държави членки настояха ЕС да продължи да следва традиционната си рамка за присъединяване, вместо да променя процеса за Украйна. „Искаме да закрепим Украйна в ЕС, но не можем да нарушим процедурите си и да премахнем системата, основана на заслуги”, посочи друг представител. „Важното е да намерим реалистичен път напред”, добави дипломатът, визирайки необходимостта от балансиране на политическите нагласи между държавите членки.

Според „Политико“ се очаква лидерите на ЕС да потвърдят стандартния, основан на заслуги процес на присъединяване на предстоящата среща на Европейския съвет на 19 март 2026 г., като по този начин ефективно отхвърлят предложението на ЕК. Въпреки това комисарят по разширяването Марта Кос защити призивите за нов подход. Тя заяви, че настоящият модел е „създаден за стабилен, основан на правила свят, който вече не съществува”.

Украйна превърна членството в ЕС в ключов елемент от своята дългосрочна стратегия за сигурност и повдигна въпроса в дискусиите за потенциално мирно споразумение. Президентът Володимир Зеленски наскоро заяви, че не би подписал мирно споразумение със САЩ, Русия и Европа, ако в него не е включена конкретна дата за присъединяването на страната към Съюза.

В края на януари украинският държавен глава определи 2027 г. като целева дата за влизането на страната в ЕС. Графикът предизвика смесени реакции сред европейските столици – от силна подкрепа до сериозен скептицизъм относно реалистичността на този път.

Припомняме, че Украйна подаде заявление за членство в ЕС през февруари 2022 г. - само няколко дни след началото на пълномащабната руска инвазия. Киев получи статут на кандидат по-късно същата година, а официалните преговори за присъединяване започнаха през 2024 г.

Редактор: Мария Барабашка