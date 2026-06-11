Първоначалните впечатления от новата власт са, че сякаш все още навлизат в работата. Бързи кадрови смени и назначения бяха направени, но много от съществените въпроси, които трябваше да бъдат решавани, включително бюджета, се отлагат във времето. Това коментира в предаването „Твоят ден” политологът доц. Милен Любенов. Според него съдебната реформа, която беше един от приоритетите на кампанията и до голяма степен причина за изборния резултат, вече втори месец няма съществени стъпки.

„Има сериозно разминаване между предизборни очаквания и говорене, и резултати, поне що се отнася да този първи месец”, категоричен бе политологът.

Експертизата, капацитетът и ресурсното подсигуряване с кадри на новия кабинет са на ръба, смята политологът от „Галъп Интернешънъл“ проф. Росен Стоянов. „Палиативни мерки засега, нищо конкретно, акцентът бе изпуснат, а именно – бюджетът, обяснява се колко лоша била ситуацията и колко лоши били предишните”, коментира той. По думите му вместо да се внесе нов бюджет, има пореден проект за удължаване на настоящия без никакво обяснение.

Депутатите приеха мерките срещу необоснованото покачване на цените

„Чисто комуникационно – пълен потрес! Вече имаме някакви особени сигнали за разминаване не толкова в позицията и политиката на отделни министри, а чисто комуникационно като оценка”, категоричен бе проф. Стоянов и даде за пример външния министър по темата за помощта за Украйна.

„Един от основните проблеми пред управляващите е, че към тях имаше свръхголеми очаквания, които те трябва да реализират много бързо, за да не загубят подкрепа и доверие. На много различни групи от хора се отправяха различни послания по време на предизборната кампания и сега вече в реалната политика, когато се вземат решения, неминуемо едни или други групи ще бъдат разочаровани”, коментира доц. Милен Любенов.

„Говоренето, заявките и обещанията са едно, действията – абсолютно друго, особено когато пък и говоренето не е особено професионално, когато е хаотично, когато не е системно и организирано в една стратегическа структура на подредба. Има популистко, но и манипулативно обяснение на това какво е състоянието в момента в държавата”, смята проф. Росен Стоянов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова