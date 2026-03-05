Украйна е готова да предостави експертизата си, за да подпомогне отбраната на петролната инфраструктура в Близкия изток на фона на разширяването на обхвата на иранския конфликт. Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от “Ройтерс”. Държавният глава направи изявлението по време на брифинг в Киев, пише БТА.

По думите му Украйна е готова да сподели натрупания си опит, особено в областта на защитата срещу безпилотни летателни апарати.

Зеленски: Украйна ще съдейства на страните в Близкия изток срещу дроновете „Шахед“

На същия брифинг украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че Киев вече е получил искания от партньорски държави за съдействие в отбраната срещу дронове.

По думите му украинските власти в момента обсъждат конкретни стъпки, чрез които страната може да помогне за укрепването на защитата на стратегическа инфраструктура в региона.

Редактор: Ралица Атанасова