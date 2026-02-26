Снимка: iStock
-
Пострадали са най-малко 20 души в източните и южните региони
Русия отново атакува Украйна с ракети и дронове през изминалата нощ, причинявайки щети на жилищни сгради. Пострадали са най-малко 20 души в източните и южните региони, съобщиха местните власти.
Столицата Киев, Киевска област и Харков е била атакувана с балистични и крилати ракети, а Запорожие - с дронове. Руските власти все още не са разкрили какви цели са били ударени.
Украйна подписа договори за 800 млн. евро за съвместно производство на дронове със страни от ЕС
Най-малко 14 души са били ранени в района на Харков, включително 7-годишно момче, съобщи губернаторът Олег Синегубов в Telegram, добавяйки, че самият град е бил атакуван с две ракети и 17 дрона.
Началникът на регионалната военна администрация в Запорожка област Иван Федоров заяви, че най-малко седем души са били ранени при нощната атака срещу града. Руските дронове са нанесли щети на 19 жилищни сгради, а 500 домакинства са останали без отопление заради повреди в инфраструктурата.
Властите в Киев съобщиха, че няколко сгради в три района на града са повредени от падащи отломки от свалени ракети и дронове.
Брюксел отбеляза годишнината от началото на войната в Украйна с призиви за подкрепа
През последните месеци Русия насочи ударите си към енергийния сектор на Украйна, унищожавайки електроцентрали и подстанции.
