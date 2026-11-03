Пациенти с рак на простатата вече два месеца срещат сериозни затруднения да открият в аптечната мрежа жизненоважен медикамент, чиято доставка се бави от септември насам. Проблемът засяга лекарствения продукт „Лутрат Депо” с активно вещество леупрорелин, който се прилага инжекционно веднъж на три месеца.

Забавянето на доставките поставя под риск непрекъснатостта на терапията за онкоболните, за част от които времето за поставяне на следващата доза вече е настъпило.

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„Трябваше да я търсим по аптеките и да намерим къде е останала бройка. Навсякъде казват, че се очаква, но никой не знае кога. Ежедневно ходим да питаме, а на места ни казват, че до Коледа може би няма да го има. Това е плашещото”, сподели Нора Славова, чийто близък роднина се лекува от коварната болест. По думите ѝ опитите за осигуряване на заместител от чужбина, например от Гърция, са силно затруднени заради изискването за местен медицински протокол.

От фирмата търговец на едро „Фьоникс Фарма” потвърдиха за дефицита, като уточниха, че нямат официална информация кога ще бъдат възстановени доставките.

От Министерството на здравеопазването съобщиха, че с уведомление от фирмата производител срокът на временното преустановяване на продажбите е удължен до 1 декември заради забавяне във фабриката производител. Планираната за средата на септември доставка не била осъществена поради производствени затруднения, което довело до постепенно изчерпване на количествата на пазара.

От Изпълнителната агенция по лекарствата обявиха, че редовните доставки се очаква да се възобновят в началото на декември.

„Продажбите ще бъдат преустановени до края на месец ноември, а от месец декември стартират регулярни доставки в размер около 18 000 опаковки, което следва да задоволи потреблението в страната, но също така и да създаде буферни количества”, заяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата магистър-фармацевт Богдан Кирилов.

Той подчерта, че при нужда се обсъждат и варианти за преразпределение на количества от други пазари в Европейския съюз.

От ИАЛ и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти увериха, че в Позитивния лекарствен списък фигурират терапевтични алтернативи на медикамента, които вече се разпределят от централния склад към регионалните аптечни мрежи. Те обаче могат да се предписват единствено по преценка на лекуващия лекар, като лекарите онколози отказват генерални заключения, тъй като състоянието и терапията на всеки пациент са строго индивидуални.

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