Морето около Бургас изхвърли на брега втори контейнер, част от товара на Contship Jet. Корабът беше ударен и потопен край Шабла в края на октомври.

Снощи около 23:00 часа е получен сигнал, че морето е изхвърлило контейнер-цистерна на плаж „Силистар“. Областният управител на Бургас Дико Диков съобщи по-късно, че цистерната всъщност е край скалите на Синеморец. По думите му тя е празна и няма опасност от замърсяване на околната среда.

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Диков каза, че контейнерът е застопорен сред скалите и не може да се пристъпи към действия по изваждането му. „В момента, при тези условия, нищо не можем да направим. Ще чакаме да се успокои морето. Дори водолази да влязат, има опасност за здравето и живота им“, категоричен бе областният управител и допълни, че когато е възможно цистерната ще бъде изтеглена с малък плавателен съд. Наблюдението ще продължи в следващите два-три дни, каза той.

Видео: БГНЕС

Преди минути стана ясно, че още един контейнер приближава бреговете край Синеморец. Предстои по номера на съоръжението да се установи товара.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Лошото време към момента и местоположението на контейнерите не позволява изтеглянето им. В следващите дни ще се търсят варианти трите контейнера да бъдат извадени на брега, за да започне огледа им. Припомняме, че вчера на скалите около къмпинг „Арапя“ беше открит друг контейнер, за който данните сочат, че е пълен с коледна украса. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Военната прокуратура.