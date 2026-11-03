ГЕРБ-СДС внася проект за решение в Народното събрание, с което да бъдат осигурени 100% месечни компенсации за бизнеса заради цената на тока, считано от 1 октомври 2026 г.

Предложението беше анонсирано в понеделник от бившия енергиен министър и настоящ депутат Жечо Станков. Според него ежемесечното получаване на компенсация ще даде на бизнеса предвидимост на разходите за енергия. "Ако предложението бъде прието, компенсации ще получават всички представители на малкия и среден бизнес – от фризьорския салон до кварталния магазин. Ако предложението на ГЕРБ-СДС не бъде прието, този месец сметките за ток на бизнеса ще бъдат два пъти и половина по-високи в сравнение с лятото тази година", предупреди бившият енергиен министър.

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„Повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост през последните няколко месеца се дължи на високите цени на енергоносителите“, заяви Станков. Той посочи, че е необходимо Народното събрание да вземе решение за справяне с високите цени на електроенергията. По думите му цената на тока за битовите потребители до октомври е била два пъти по-висока от тази, която обичайно се наблюдава. Според Станков действащият механизъм не осигурява достатъчна предвидимост, тъй като компенсациите се изплащат на 10-месечна база и бизнесът не знае дали и кога ще получи средствата. „Ние сме разработили механизъм, при който при над 92 евро/MWh, бизнесът да бъде компенсиран изцяло 100% над тази цена. Това ще се случва на месечна база. Така ще има предвидимост при сметките на бизнеса”, обясни народният представител.

От ГЕРБ-СДС посочиха, че мярката може да бъде финансирана без допълнително натоварване на държавния бюджет. Според бившия финансов министър Теменужка Петкова тези средства могат да бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. “Там се очакват близо 400 млн. евро повече от планираните приходи от вноската от 5% върху произведената и продадена електроенергия, както и над 100 млн. евро допълнителни приходи от емисии. Този ресурс е напълно достатъчен, за да покрие мярката, която предлагаме“, заяви Петкова. От ГЕРБ-СДС призоваха управляващото мнозинство да подкрепи предложението и обявиха, че ще настояват то да влезе в дневния ред на Народното събрание още тази седмица. „В противен случай тези високи цени на електрическата енергия ще ги видим по щандовете в магазина още през следващата седмица“, предупреди Станков.

От опозицията коментираха и поскъпването на природния газ. "За шестте месеца на управление на настоящото правителство цената му се е повишила два пъти. Партията разработва механизми за подкрепа на около 255 хиляди домакинства, които се отопляват, готвят и ползват топла вода на природен газ. Няма мерки нито за горивата, нито за електрическата енергия, още по-малко за природния газ“, заяви той.

В отговор на въпрос за докладите на Сметната палата Теменужка Петкова обвини правителството, че е уронило престижа на България пред европейските институции и в страната с опитите си да представи проблеми със стари задължения. „На страница 136 от доклада на Сметната палата ясно е записано, че тези сертификати никога не са били утвърждавани от Агенция „Пътна инфраструктура“. Очаква се това да се случи до края на 2026 г. Сметната палата категорично казва, че няма фактури, че такива не са издавани. Тогава за какво лошо наследство говорим и за какви стари задължения, които това правителство уж плаща надлежно", коментира Петкова.