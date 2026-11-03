Мозъкът е тясно свързан с всички органи в тялото - той им „казва“ какво да правят и как да го правят. Но знаете ли, че сърцето също оказва силно влияние върху начина, по който функционира мозъкът? Прочетете повече за връзката между здравето на мозъка и сърцето в следващите редове.

Връзката между здравето на мозъка и сърцето

Сърцето изпомпва кръв към мозъка, като снабдява мозъчните клетки с кислород и хранителни вещества, необходими за правилното им функциониране. Увреждането на сърцето или кръвоносните съдове може да затрудни доставянето на тези вещества и да повлияе на мозъчната функция.

Именно затова доброто сърдечносъдово здраве е важен фактор за поддържане на нормалната мозъчна функция.

5 начина да се грижите за здравето на мозъка и сърцето

След като вече знаете колко важно е сърдечносъдовото здраве за мозъка, нека разгледаме няколко лесни начина да се грижите и за двете.

1. Бъдете физически активни

Според Johns Hopkins Medicine както аеробните упражнения, така и силовите тренировки подпомагат здравето на сърцето, а оттам и това на мозъка.

Редовните аеробни упражнения допринасят за доброто състояние на сърдечносъдовата система и за запазване на когнитивните способности. Те могат по-специално да подпомогнат паметта и да намалят тревожността или депресивните състояния. CDC препоръчва поне 30 минути аеробна активност, която ускорява пулса, 5 дни в седмицата – общо 150 минути седмично. Подходящи занимания са плуването, ходенето с бързо темпо, джогингът, тенисът и колоезденето.

Силовите тренировки могат да помогнат за подобряване на телесния състав, тоест съотношението между мазнини и мускулна маса, както и за поддържане на здравословни нива на холестерола. И двата фактора имат голямо значение за риска от сърдечни заболявания. Американският колеж по спортна медицина препоръчва силови тренировки два пъти седмично в непоследователни дни, като например вдигане на тежести, лицеви опори или клекове.

2. Поддържайте здравословно кръвно налягане

С течение на времето високото кръвно налягане може да създаде допълнително напрежение върху стените на кръвоносните съдове. Постепенно това е възможно да доведе до увреждане и стесняване на важни артерии, които доставят хранителни вещества до мозъка и сърцето, и така да наруши тяхната функция.

Можете да измерите кръвното си налягане при медицински специалист или в местна аптека. За здравословни се приемат стойности от 120/80 милиметра живачен стълб (mm Hg) или по-ниски. За високо кръвно налягане се считат стойности над 130/80 mm Hg.

Сред начините за поддържане на здравословно кръвно налягане са контролът на телесното тегло, редовното движение, ограничаването на солта и алкохола и хранителен режим, основан на минимално преработени храни, като диетата DASH или средиземноморският начин на хранене.

3. Ограничете тютюнопушенето и алкохола

Доказано е, че тютюнопушенето и употребата на алкохол могат да повишат кръвното налягане и да окажат пряко влияние върху функциите на мозъка и сърцето. Натрупванията по стените на кръвоносните съдове, свързани с пушенето на цигари, могат да стеснят артериите и да затруднят доставянето на кислород и хранителни вещества до тези органи.

Алкохолът е възможно да наруши комуникацията между различните части на мозъка, което да доведе до промени в настроението и поведението и да повлияе неблагоприятно на мисловните способности и координацията. За да се намали рискът от вреди, свързани с алкохола, CDC препоръчва възрастните да ограничат приема му до не повече от 2 напитки дневно за мъжете и 1 напитка дневно за жените.

4. Хранете се пълноценно

Както вече споменахме, диетата DASH и средиземноморският начин на хранене могат да помогнат за поддържане на здравословно кръвно налягане, което от своя страна подпомага нормалната функция на мозъка и сърцето.

Тези хранителни режими са богати на пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове и полезни мазнини. Същевременно ограничават храни и съставки, които могат да се отразят неблагоприятно на сърдечното здраве, като натрий, наситени мазнини, захар и червено месо.

5. Поддържайте балансирани нива на кръвната захар

Мозъкът е органът с най-голяма нужда от енергия в тялото и използва половината от наличната в организма захар, за да функционира правилно. В същото време той е много чувствителен към количеството глюкоза, което получава, а прекомерните ѝ такива могат да окажат неблагоприятно влияние върху неговото здраве.

С течение на времето високите нива на кръвната захар могат да увредят кръвоносните съдове и нервите, свързани с мозъка, което може да доведе до проблеми с паметта и когнитивните способности. Балансираното хранене, ограничаването на захарта и рафинираните въглехидрати и редовната физическа активност могат да помогнат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар.

5 подходящи добавки за здравето на мозъка и сърцето

Определени хранителни вещества и билки също могат да подпомогнат нормалната функция на мозъка и сърцето. По-долу ще откриете някои от предпочитаните от Solgar® добавки в подкрепа на тяхното здраве.

1. Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини са важни за поддържане на здравето както на мозъка, така и на сърцето. Доказано е, че омега-3 мастните киселини, и по-специално EPA и DHA, помагат за поддържане на здравословни нива на триглицеридите и HDL („добрия“) холестерол. Това може да допринесе за здравето на кръвоносните съдове и за нормалното доставяне на хранителни вещества. Препоръчителен прием: 1 до 3 меки капсули дневно, за предпочитане с храна.

2. Витамини от група B

Витамините от група B участват в много процеси, свързани с производството на енергия и обмяната на веществата. Ето накратко как могат да подпомогнат здравето на мозъка и сърцето:

● витамин B1 участва в разграждането на хранителните вещества с цел производство на енергия и може да помогне за осигуряване на постоянен източник на енергия за мозъка и сърцето;

● витамин B3 допринася за поддържане на здравословни нива на холестерола;

● концентрацията на витамин B5 в мозъка е 50 пъти по-висока, отколкото в кръвообращението. Той подпомага енергийния метаболизъм и нормалната мозъчна функция;

● витамините B6, B9 и B12 помагат на организма да образува нови червени кръвни клетки, които доставят кислород до клетките на мозъка и сърцето. Организмът се нуждае от тези витамини и за поддържане на нормалния метаболизъм на хомоцистеина, който според изследванията оказва влияние както върху когнитивното, така и върху сърдечносъдовото здраве. Препоръчителен прием: 1 растителна капсула дневно, за предпочитане с храна или според указанията на специалист.

3. Таурин

Тауринът е една от аминокиселините, които се срещат в най-големи количества в мозъка и сърдечния мускул. Той подпомага растежа на нервните клетки, поддържането на здравословно кръвно налягане и успокояването на нервната система. Тази съдържаща сяра аминокиселина може също да подпомогне съкращенията на сърдечния мускул и по този начин да допринесе за силата и издръжливостта на сърцето. Препоръчителен прием: 1 растителна капсула дневно, между храненията или с вода.

4. L-глутамин

L-глутаминът е най-разпространената аминокиселина в организма и има важна роля за метаболизма, имунната система и функцията на мозъчните клетки. Доказано е, че глутаминът може да помогне за поддържане на здравословни нива на кръвната захар и кръвното налягане, както и на здравословния телесен състав. Препоръчителен прием: 3 растителни капсули до три пъти дневно, между храненията.

5. Куркумин

Проучвания при животни показват, че куркуминът може да повиши нивата на BDNF в мозъка. BDNF е ген, който участва в увеличаването на броя на невроните и връзките между тях, като по този начин подпомага паметта и ученето. Установено е също, че куркуминът подпомага здравето на ендотела – вътрешната обвивка на кръвоносните съдове.

Здравият ендотел е важен за поддържане на нормално кръвно налягане и добро сърдечносъдово здраве. Препоръчителен прием: 1 до 2 растителни капсули дневно, за предпочитане с храна.

Как е свързано всичко?

Грижата за сърдечносъдовото здраве може да помогне за поддържане на нормалната функция на мозъка. Съществуват редица промени в начина на живот и хранителни добавки, които могат да ви помогнат да се погрижите едновременно за здравето на мозъка и сърцето си.