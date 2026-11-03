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Десетки хора обградиха къща край Киев заради съмнения, че в нея украински войници са били измъчвани и държани незаконно. Напрежението прерасна в сблъсъци. Силите на реда използваха сълзотворен газ и произведоха предупредителни изстрели.
Пристигналият на място ръководител на президентската канцелария Кирило Буданов заяви, че в сградата е имало 14 войници, а протестът е възпрепятствал транспортирането на ранени. Националната гвардия отрече твърденията за изтезания и незаконно задържане.
Националната полиция, чиито служители също са присъствали на мястото, категорично отхвърли обвиненията.
Според властите полицията е била повикана от екип на частна линейка, който не бил допуснат в сградата. Впоследствие се оказало, че въпросната услуга не съществува от три години. Представящата се за лекар жена и шофьорът на линейката са били задържани. Двамата са били забелязани да наблюдават сградата още три дни преди инцидента.
Редактор: Никола Тунев