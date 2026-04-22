Кирил Милов е европейски шампион по борба

Българският борец Кирил Милов защити европейската си титла в категория до 97 кг. Във финала на първенството в Тирана той победи унгареца Алекс Шоке с 3:1.

За Милов това бе пети финал в кариерата. През 2022 г. и 2025 г. той също спечели златните медали. Борецът ни има в актива си и две сребърни отличия от шампионати на Стария континент.

На финала Милов започна с точка за партер, която превърна в три в атаката си. Резултатът се задържа в полза на българина до почивката, а след нея той се защити два пъти на партер и спечели втора поредна европейска титла.

Милов започна силно турнира и на старта надделя над поляка Герард Курничак с категоричното 9:0, след което надви и беларусина Кирил Маскевич с техническо превъзходство – 10:0. На четвъртфиналите действащият европейски шампион срещна съперника си от финала през миналата година – Лукас Лазоянис, и го пренесе два пъти в първия партер за преднина от пет технически точки.

Във втората част Милов бе поставен за първи път в партер и загуби първата си точка на турнира, но българинът удържа атаката на германеца и дори добави три точки за крайното 8:1. На полуфинала Милов записа впечатляваща победа над руснака Артур Саргсян, който се защити в партер през първата част, а във втората българинът не само направи същото, но и записа две безупречни контраатаки и спечели със 7:1.

За Милов това е трета европейска титла след Будапеща 2022 и Братислава 2025. Той е и двукратен световен вицешампион от Будапеща 2018 и Белград 2022.

