Олимпийският шампион Семен Новиков покори и световния връх в класическата борба. Българският национал триумфира в категория до 87 килограма след победа с 4:0 срещу иранеца Алиреза Момадипиани.

България има и още един медал от шампионата - Кирил Милов завоюва бронзовото отличие в категория до 97 килограма. За последно България имаше световен шампион от Световното през 2013 г., когато Иво Ангелов спечели злато.

Пътят на Новиков към върха премина през поредица от тежки схватки, в които българският борец показа характер и успя да преодолее силни съперници.

Семен Новиков и Едмонд Назарян на крачка от медали на Световното по борба

В полуфинала той се изправи срещу Мухамадкодир Расулов от Узбекистан. Двубоят беше белязан от напрегнати моменти, след като в началото на втората част съперникът му го удари с глава в лицето. Наложи се кратко прекъсване, а Новиков продължи борбата с окървавено лице.

Въпреки това олимпийският шампион запази концентрация и стигна до победа с 2:0, осигурявайки си място в битката за световното злато.

На финала негов съперник беше иранецът Алиреза Мохмадипиани - познат противник от Олимпийските игри в Париж, където Новиков го победи в решителната схватка за титлата. Още в първия си двубой на световното първенство Новиков постигна победа с туш срещу Латана Сопа от Американска Самоа.

След това българинът премина през изключително драматична среща с Ислам Абасов от Азербайджан. Само десет секунди преди края Новиков изоставаше с 4:5, но успя да повали съперника си и да обърне резултата до 6:5.

Първи медал за България от Световното първенство по борба

На четвъртфиналите той надделя с 3:0 над грузинеца Лаша Гобадзе, световен шампион от 2019 г., преди да преодолее и Расулов на полуфиналите.

Кирил Милов донесе бронз на България

Другият голям успех за българската борба дойде от Кирил Милов, който спечели бронзов медал в категория до 97 килограма класически стил. Така добави още едно отличие към българското представяне на световния шампионат.

Едмонд Назарян остана на крачка от медала

Едмонд Назарян завърши на пето място на Световното първенство по борба в Астана. Българският национал не успя да спечели бронзовото отличие в категория до 63 килограма класически стил, след като отстъпи на Озодбек Халимбоев от Узбекистан в малкия финал.

Редактор: Цветина Петкова