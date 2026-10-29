Нови ограничения за тежкотоварния трафик по автомагистрала „Хемус“ влизат в сила от петък, 30 октомври. Причината е продължаващият основен ремонт на тунел „Топли дол“, а целта е да се избегнат сериозни задръствания и да се осигури по-безопасно пътуване в натоварените часове.

Мерките ще засегнат камионите с тегло над 12 тона в участъка от изхода на София до пътния възел „Ботевград“ при 47-ия километър на магистралата.

Ограниченията ще се прилагат по следния график:

⇒ Петък, 30 октомври и 6 ноември: от 15:00 до 21:00 ч. ще бъде забранено движението на камиони над 12 тона в посока от София към Ботевград.

⇒ Неделя, 1 и 8 ноември: от 14:00 до 21:00 ч. тежкотоварните автомобили няма да могат да преминават в посока към столицата.

⇒ Понеделник, 2 и 9 ноември: от 7:00 до 9:00 ч. ограничението ще важи и за двете посоки.

Промени в движението по „Хемус“ заради ремонта на тунел „Топли дол“

За камионите, които пътуват от София към Враца, Монтана и Видин в петъчните дни, е предвиден обходен маршрут през прохода „Петрохан“. Същият път ще може да се използва и в неделя от тежкотоварните автомобили, насочващи се към столицата.

От пътната администрация предупреждават, че преминаването през Искърското дефиле не е препоръчително. Причината е, че на места движението там се осъществява само в една лента заради дейности по обезопасяване и укрепване на скалните склонове.

Възможно е ограниченията да бъдат отменяни и преди обявения краен час, ако автомобилният поток намалее. Решението ще се взема от „Пътна полиция“ според конкретната обстановка. При необходимост контролните органи могат да въвеждат и допълнителни мерки за регулиране на трафика.

Спешни мерки за трафика по „Хемус“: Обходен маршрут и работа на две смени заради ремонта на тунел „Топли дол“

Кога ще приключи ремонтът на тунел „Топли дол“?

Очаква се около 18 декември движението временно да бъде възстановено и в двете тунелни тръби, за да се улесни пътуването по време на коледните и новогодишните празници. След края на празничния период, около 11 януари 2027 г., преминаването през тръбата в посока София отново ще бъде ограничено, за да продължат строителните дейности. По предварителни разчети основният ремонт трябва да приключи през април 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова