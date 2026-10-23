За улеснение на трафика при основния ремонт на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ днес от 15 ч. до 21 ч. ще се ограничи движението на моторните превозни средства над 12 тона, пътуващи към Ботевград. В неделя от 14 ч. до 21 ч. и в понеделник от 7 ч. до 9 ч., когато много хора пътуват към столицата, ще бъде спряно движението на камионите за София.

По време на ограничението днес алтернативният маршрут за МПС над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода „Петрохан“. Същият обходен маршрут ще може да се ползва и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София. Леките автомобили могат да използват пътя през Искърското дефиле, като обходно трасе и в двете направления, като там трафикът на камиони над 12 т ще е ограничен.

В случай, че интензивността намалее, „Пътна полиция“ ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок.

Как ще се отрази ремонтът на тунел „Топли дол” върху трафика

Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол“, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни - около 11 януари 2027 г. - е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.

Тунел „Топли дол“ е в експлоатация от 1985 г. и досега не му е извършван основен ремонт. Строителните дейности започнаха през ноември 2023 г.

Редактор: Дарина Методиева