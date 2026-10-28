Много важно е до колко човека ще достигнат посланията на кандидат-президентите в социалните мрежи. Такова мнение изрази комуникационният експерт Надежда Ганева. В „Твоят ден“ по NOVA NEWS тя коментира, че според нея дебатът не е толкова важен, защото не е ясно до каква част от избирателите ще достигне в последния момент.

„Видяхме, че в кампанията кандидатите основно правят интервюта и участия, за да могат после да пуснат и кратки клипчета в интернет, а те да станат вайръл и така да разпространяват основните си послания с няколко изречения. Някои от кандидатите правеха това, докато други подцениха силата и влиянието на социалните мрежи и това се вижда по резултатите. Йотова почти не присъства в социалните мрежи“, посочи Ганева. По думите ѝ който успее да направи няколко ясни реплики, които да се завъртят в последния момент масово в социалните мрежи, той може да се възползва от самия дебат. Тя допълни, че има европейски проучвания, според които над 80% от българите следят новините през Facebook.

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Комуникационният експерт Калина Крумова коментира, че очакването за истински традиционен дебат между основните кандидати е нещо различно от това какво ще се случи в социалните мрежи. „Големият разговор липсваше, но сега с тази малка разлика между двамата кандидати, той може да добави стойност. Много е важно кои ще бъдат ярките, резките, големите послания от дебата“, категорична бе Крумова. Тя допълни, че основополагащото е дали този дебат ще може да мотивира хората да отидат до урните, без значение за кой кандидат ще гласуват.

Според журналиста Емилия Милчева дебатът има значение за този огромен брой избиратели, които не са взели решение кого да подкрепят. „Това са и онези близо 900 хиляди избиратели, които отпаднаха от „Прогресивна България”, които не гласуваха и които видяхме като маса на изборите на 19 април. Това е и онази част от избирателите на ГЕРБ, които няма да се вслушат в никакви послания, и от които една малка част гласуваха за Гюров и два пъти по-малка за Йотова“, каза Милчева. Според нея този дебат се провежда при изключително неравностойни позиции на двамата кандидати, защото за Йотова е видно „как самото правителство играе“.

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Редактор: Цвета Лазаркова