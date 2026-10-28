Българската агенция по безопасност на храните затвори централна кухня-майка на голяма търговска верига в Пловдив, която приготвя топлата витрина за нейните обекти. Спряна бе дейността и на два магазина в София и Пазарджик, където е била предлагана готовата храна. Инспекторите констатираха лоша хигиена в помещенията за готвене и технологичното оборудване, както и месо с изтекъл срок на годност. Паралелно Комисията за защита на потребителите издаде четири наказателни постановления на големи търговски вериги на стойност 110 хиляди евро за нелоялни практики, включително разминаване между обявените цени на етикета и маркираните на касата.

Темата за ефекта от тези санкции и пазарната логика зад цените на храните коментираха в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS икономистите доц. Щерьо Ножаров от УНСС и доц. Огнян Боюклиев от БАН.

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Доц. Щерьо Ножаров посочи, че съществува дълбоко противоречие между институциите у нас. По думите му официалните данни на Националния статистически институт показват, че инфлацията в малката потребителска кошница се забавя до 2,4% при общо ниво от 5,4%, докато КЗП говори за драстичен и необоснован ръст на цените.

„Странно е в една правова държава един държавен орган да твърди едно, а друг да казва точно обратното”, коментира доц. Ножаров. Той подчерта, че от комисията не правят разлика между надценка, брутен марж и чиста печалба. Според него брутният марж от 35% е нормален европейски стандарт във Франция и Германия, с който се покриват огромните оперативни разходи за дейността. По думите му официалните отчети в Търговския регистър показват, че реалната нетна печалба на веригите у нас е между 2% и 4%, което опровергава твърденията за спекулативни печалби от 140%.

Според икономистите налагането на глоби няма как да свали цените за крайния потребител, тъй като причините за скъпите храни са структурни. Доц. Ножаров обясни, че България внася между 50% и 70% от храните си, докато в развитите западни страни този дял е едва около 30%. Допълнителни фактори са липсата на икономия от мащаба поради малкия ни пазар, разбитата напоителна инфраструктура и небалансираните земеделски субсидии, насочени предимно към ограничен брой сектори.

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„Търговските вериги не са социална институция и държавата не може да прави социална политика през тях”, категоричен е доц. Огнян Боюклиев. Той определи шумно обявените проверки като политическа акция, напомняща действията на Виктор Орбан в Унгария за изтласкване на чуждите вериги в полза на близки фирми. Боюклиев изтъкна, че същинският проблем на пазара са сивият сектор, корупцията и нелегалният внос.

Икономистите изразиха скептицизъм и към готвения законопроект за създаване на нова държавна компания за инвестиции и концесионирането на магистрали. Доц. Ножаров предупреди, че заложеният модел рискува да остави печалбите за частните инвеститори, а загубите – за обществото.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка