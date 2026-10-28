Цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да бъдат увеличавани през настоящия отоплителен сезон до 1 юли 2027 г. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Той подчерта, че правителството ще осигури необходимите средства за функционирането на механизмите, които трябва да защитят домакинствата от поскъпване.

Министър-председателят коментира и цените на хранителните продукти, като увери, че кабинетът няма да налага административно определени цени, а ще засили контрола върху нелоялните търговски практики. „Навлизаме в отоплителния сезон и цените на тока и парното са от жизненоважно значение за всеки български гражданин“, заяви Радев.

Румен Радев: Необходими са спешни мерки за овладяване на цените и повишаване на покупателната способност

Премиерът посочи, че въпреки повишаването на цените на природния газ има намерение регулираните цени за домакинствата да останат непроменени до края на настоящия регулаторен период. „Въпреки увеличението на цената на природния газ, цените да не се променят през този сезон до 1 юли 2027 година“, подчерта той, като се позова на намеренията на енергийния регулатор.

Правителството ще осигури средства за защита на потребителите

Радев обясни, че задачата на изпълнителната власт е да гарантира финансовата устойчивост на механизмите, чрез които се компенсират разходите в енергийния сектор. По думите му кабинетът ще предприеме необходимите действия за осигуряване на достатъчна ликвидност, включително във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Целта е да бъдат осигурени условия, при които увеличените разходи за енергийните дружества да не доведат до по-високи сметки за електроенергия и отопление за домакинствата.

Министър-председателят засегна и поскъпването на хранителните продукти. Той подчерта, че България е пазарна икономика и правителството няма намерение да се намесва пряко в определянето на цените. „Ние сме свободна пазарна икономика, категорично сме заявили, че няма да диктуваме цени, няма да се връщаме в едни стари времена и това не е политиката на нашето правителство“, заяви Радев.

Според него ефективният контрол върху пазара трябва да се основава на ясни правила, прозрачност при ценообразуването и противодействие на нелоялните търговски практики. „За да имаме истинска обективност при цените, трябва да имаме ясна законова и нормативна рамка. Така ще осигурим ефективна регулация на пазара, проследимост на ценообразуването и ще се борим срещу нелоялните търговски практики“, посочи премиерът.

Създават централен електронен регистър за цените на храните

Проверки за ценообразуването, търговските практики и качеството

Радев припомни, че сред първите законодателни инициативи на управляващите са били промени, свързани със защитата на потребителите и конкуренцията. По думите му създадената нормативна основа позволява на контролните органи да извършват проверки по ясни критерии и методики, вместо да предприемат кампанийни действия.

„Успяхме на базата на тези закони да развием цялата нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как правим. И вече в съответствие с всички тези методики започнахме. Но не стихийни, а ясни, нормативно обосновани проверки за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество“, обясни министър-председателят.

Той подчерта, че освен цените на продуктите от значение е и тяхното качество. Според премиера България трябва да достигне нивото на контрол и защита на потребителите в останалите развити европейски държави.

Радев за арестите и купуването на гласове: Над полицията вече няма политически чадър, МВР ще действа безкомпромисно

Арестите в Самуил и Белица нямат етнически или политически мотиви, а са резултат от работата на правоохранителните органи срещу злоупотребите с публични средства. Просто вече над полицията и службите няма политически чадър, каза още премиерът. Той предупреди, че МВР ще действа безкомпромисно срещу купуването на гласове, и призова гражданите да не се поддават на натиск по време на изборите. Според него, когато институциите работят без политическа намеса и прокуратурата изпълнява задълженията си, разследванията за злоупотреби с публични средства закономерно водят до действия срещу заподозрените.

Дни преди втория тур на президентските избори Радев отправи категорично предупреждение към хората, които организират или участват в схеми за купуване на гласове. „Искам да предупредя всички, които вече са задействали машината и които ще купуват гласове - не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона“, заяви министър-председателят.

Той подчерта, че целта на правителството е да гарантира честен и прозрачен изборен процес, при който гражданите могат свободно да упражнят правото си на глас. Премиерът се обърна директно към избирателите с призив да не се страхуват от заплахи и да не позволяват външен натиск да влияе върху решението им. „Гласувайте по съвест и убеждение“, заяви министър-председателят.

Редактор: Цветина Петкова