С кошница с надпис „Грижа“ влезе в студиото на „Здравей, България“ председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев. Бившият финансов министър използва необичайния реквизит, за да разкритикува мерките на правителството срещу високите цени, бюджетната политика и доходите на гражданите. Той коментира още президентския балотаж, помилванията на осъдени за престъпления, свързани с наркотиците, и войната в Украйна.

Според Василев опитите за административно ограничаване на търговските надценки няма да решат проблема с поскъпването. „Въпросът е крайният ефект от действията на правителството. Дали ще има по-ниски цени за българските граждани, дали ще има наложени глоби, ако наистина има надценки, или грижата ще е като тази кошница - леко празна. В крайна сметка цените ще вървят нагоре“, заяви той.

Асен Василев: Бъркат в джоба на хората, за да покрият кражбите

По думите му държавата трябва да се съсредоточи върху цените на електроенергията, природния газ и горивата, които влияят върху себестойността на останалите стоки. „Когато се опиташ с непазарни средства да ограничиш пазарни играчи, обикновено нещата не сработват. Да кажеш каква може да е максималната надценка на нещо, което е на нормален пазар, означава след това да трябва да проверяваш всички разходи“, коментира Василев.

Той настоя доходите да нарастват по-бързо от инфлацията и обвини управляващите, че допускат обратната тенденция. „Като теглите чертата за 2022, 2023 и 2024 г., доходите растат по-бързо от инфлацията - два пъти по-бързо. Тоест хората не обедняват. А това, което е заложено с много грижа в текущия бюджет, е доходите да растат по-бавно от инфлацията. За първи път в бюджет е записано обедняване на българските граждани“, заяви председателят на ПП.

Василев разкритикува разпределението на държавните разходи, като посочи, че средствата за издръжка на администрацията са увеличени значително повече от тези за възнаграждения. „Защо вдигате издръжката с 35%, а заплатите с 5%? Това е въпрос на приоритет и за какво се харчат парите. Издръжката е да се плати токът, водата, да се направят дребни ремонти, да се купят консумативи. Издръжката се вдигна с 1,5 милиарда евро. За издръжка има пари, за заплати - няма“, заяви той.

Бившият финансов министър постави въпроси и за капиталовите разходи, като настоя за повече прозрачност при разходването на публичните средства. По отношение на Бюджет 2027 той изрази опасения, че финансовата рамка може да се окаже по-неблагоприятна от настоящата.

„Подозирам, че бюджетът ще бъде много по-зле от бюджета за 2026 г. Но вместо да подозираме, по-добре е да видим. Трябва да знаем за какво ще се харчат парите на българските граждани“, подчерта Василев.

Председателят на ПП коментира и предстоящия втори тур на президентските избори между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Според него изходът от вота ще зависи от мобилизацията на избирателите, а не от междупартийни договорки. „При 22% избирателна активност нищо не е решено. Нито е ясно колко хора ще излязат на следващите избори, нито кои хора ще излязат. Всичко ще зависи от българските граждани, а не от договорки в партийни централи“, заяви Василев.

Асен Василев съобщи, че ПП няма да участва в партийни договорки за избора на президент

Той отхвърли идеята подкрепата за определен кандидат да бъде договаряна между партийните ръководства. „Аз лично смятам, че президентът трябва да бъде избран от българските граждани, а не от партийните централи. Всяка партия е свободна да вземе това решение, но то не може да бъде договорка в партийни централи“, допълни той.

Василев обвини управляващите, че използват страховете от война за политически цели и отклоняват общественото внимание от икономическите проблеми.

Бившият финансов министър постави въпроса за помилванията на осъдени за престъпления, свързани с наркотиците, по време на президентския мандат на Илияна Йотова. Според него има пет подобни случая, за които трябва да бъдат представени ясни мотиви. „Ако има човек, който е хванат за наркотици, пуснат да се лекува, хванат втори път, докато се лекува, и осъден втори път, няма как да помилваш този човек. Независимо какво му е здравословното състояние“, заяви Василев.

За войната в Украйна и отношенията с Европа

Василев коментира и международната обстановка, като заяви, че не очаква пряк военен конфликт между НАТО и Русия. „Не мисля, че ще се стигне до пряк сблъсък на НАТО с Русия. Точно тук си говорим за всички тези наслагвания на страхове. В момента това, което се обсъжда, е Украйна да бъде подпомагана финансово и да ѝ се продава оръжие“, заяви той.

Според него България трябва да защитава националните си интереси чрез активно сътрудничество с европейските си партньори, вместо чрез конфронтационни изказвания.

За ареста на Борисов и съдебната система

Василев отговори и на въпроси за твърденията, че при ареста на Бойко Борисов през 2022 г. е настоявал лидерът на ГЕРБ да бъде изведен с белезници. „Ето сега ви казвам: сложете белезници на оператора. Какво ви казвам с това? Как финансов министър може да нареди на някого да сложи белезници?“, попита той.

Председателят на ПП коментира и предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет, като заяви, че партията ще определи позицията си след изслушванията на кандидатите.

По отношение на арестите на кметове Василев настоя действията на правоохранителните органи да се основават на достатъчно доказателства, а не на политически съображения. „Аз съм против арести на хора, за които няма достатъчно доказателства. Не можете да задържите човек, без да имате достатъчно доказателства, независимо кой е този човек“, заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова