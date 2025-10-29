Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев направи остра критика на изтеклите проекти за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ). Той ги определи като "меко казано, скандални" и изрази надежда, че са "лоша шега от страна на управляващите".

"Първо, както вчера пророкувах, няма една дума и една стотинка за младите лекари", заяви Василев. Той посочи, че въпреки близо 1 милиард лева допълнителни приходи в бюджета на НЗОК, не са предвидени средства за стимулиране на младите медицински специалисти.

Василев отправи остро обвинение, че правителството посяга на доходите на най-бедните. "Второто нещо, което виждаме е, че са бръкнали в джоба на хората на минимална работна заплата. Всеки месец от тези хора ще вземат по едни 30 лева и не спазват закона, така както предвижда размерът на минималната работна заплата", каза той.

Председателят на ПП разкритикува и планираното увеличение на осигуровките. "След това са бръкнали в джоба на всички работещи и фирми - 600 лева на година допълнителни осигуровки за пенсии, срещу което получавате това, което е записано в закона - швейцарското правило", обясни той и добави: "Замразени майчински, замразени социални плащания".

Според Асен Василев причината за тези мерки е невъзможността на правителството да се вмести в 3-процентния бюджетен дефицит.

"Защото текущото ниво на доходи със старото ниво на кражби, което те върнаха, не им излизат 3-те процента", категоричен беше той. Като алтернативен източник на средства той посочи ограничаването на корупцията. "Като се ограничат кражбите. Хайде да не заделяме 4 милиарда за ББР и пари ще има", предложи Василев.

Редактор: Мария Барабашка