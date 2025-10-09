„Това, което виждам, че се случва тази сутрин с действията на прокуратурата в Столичната община, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, ѝ се пречи всячески”. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

Коментарът му идва след новината, че зам.-кметът по екология в СО Надежда Бобчева и Николай Савов, който е директор на завода за отпадъци, са били извикани на разпит в Прокуратурата.

Столичният зам.-кмет по екологията и директорът на завода за отпадъци - на разпит в прокуратурата

По думите на Василев и гражданите на София, и много кметове, издигнати от ПП или подкрепени от нея, са помогнали за справянето с кризата. „Тази криза ще бъда преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре. Ще се справим и с изнудвачите”, увери той. Според лидера на ПП „днес прокуратурата помага като вика хората, които организират чистенето, да им губи времето”.

Редактор: Калина Петкова