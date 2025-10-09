Прокуратурата привика на разпит заместник-кметът по екология в Столичната община Надежда Бобчева и Николай Савов, директор на завода за отпадъци.

В полученото от Софийската градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство. Разпитът на Савов е днес, а на Бобчева - в петък.

Кризата с боклука в София: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците са все повече

Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, съобщават от Общината. Оттам определят случващото се като "поредната форма на институционален натиск спрямо кмета на столицата и членовете на неговия екип".

“В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск. Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме? Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем”, заяви Бобчева.

Тя допълни, че вярва в принципа на върховенството на закона и че отговорността пред гражданите изисква последователност, прозрачност и твърдост, особено когато срещу тях се прилагат форми на държавна репресия.

Редактор: Цветина Петкова