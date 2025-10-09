Столичният общински съвет се събира на важно заседание. На него ще бъдат разгледани две предложения за заем: от бюджета на София към общинското дружество "Софекострой" – така че то да се дооборудва с техника и да може да обхване и кварталите „Люлин“ и „Красно село“.

Едната предложена сума е за заем в размер на 9 млн. лева, а другата – за 3 млн. лв. След това се очаква да бъде стартирана нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма.

Кметовете на "Люлин" и Красно село": Има недостиг на техника, отпадъци се трупат край болници и детски градини

И още – след екипите от доброволци, които помагат да се намали ефектът от кризата с боклука, подкрепа обещаха и от правосъдното министерство. В почистването се включват и хора, лишени от свобода, както и екипи на „Гробищни паркове“ и служители на предприятието „Паркове и градини“.

Редактор: Станимира Шикова