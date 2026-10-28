Два тира и автобус се запалиха на пътя Русе - София, в района на село Масларево. Загинали са двамата шофьори на камиони. Установена е самоличността на единия - 38-годишен мъж от Русе. Все още не е установено коя е другата жертва - според властите починалият е чужденец.

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Трагедията се разиграла в нощта срещу сряда. Сигналът на телефон 112 е получен в 02:28 ч. Първоначално се ударили двата тира - с унгарска и българска регистрация. След сблъсъка превозните средства се възпламенили. В тях леко се ударил български автобус, който също се запалил. Рейсът пътувал по линията Букурещ - Солун и превозвал студенти по програма „Еразъм”. Сред тях има японци, норвежци, американци, румънци, българи.

Според окръжния прокурор на Велико Търново Христо Христов инцидентът е станал, след като шофьорът на единия камион губи контрол, превозното средство навлиза в насрещното и се блъска челно в другия камион.

„Непосредствено след това по пътя преминава автобус с 36 пътници, от които 32-ма чужденци от различни националности. Водачът не успява да спре навреме и се удря леко в горящите автомобили. Незабавно шофьорът на автобуса предприема всички възможни действия. Чупи две от стъклата и успява да евакуира всички пътници”, обясни Христов.

Снимка: Мартин Георгиев Снимка: Мартин Георгиев

Леко пострадали са трима души - американец, турчин и българин. Те са прегледани във Великотърновската болница и освободени. Всички пътници към момента са настанени в импровизиран кризисен център в община Полски Тръмбеш. „Към момента всички хора са на топло. Осигурени са им храна и вода. Изчакват се процесуално-следствените действия, които се извършват от компетентните органи. След приключването им пътниците ще бъдат освободени”, обясни кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов.

По случая е образувано досъдебно производство, назначени са няколко вида експертизи. Ще бъде издадена и европейска заповед за разследване, за да се изиска допълнителна информация от фирмата собственик на чуждестранния тир. Според властите тя е унгарска.

Направените проби за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.