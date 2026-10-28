Снимка: Мартин Георгиев
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В автобуса имало 36 пътници, установена е самоличността само на едната жертва
Два тира и автобус се запалиха на пътя Русе - София, в района на село Масларево. Загинали са двамата шофьори на камиони. Установена е самоличността на единия - 38-годишен мъж от Русе. Все още не е установено коя е другата жертва - според властите починалият е чужденец.
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„Непосредствено след това по пътя преминава автобус с 36 пътници, от които 32-ма чужденци от различни националности. Водачът не успява да спре навреме и се удря леко в горящите автомобили. Незабавно шофьорът на автобуса предприема всички възможни действия. Чупи две от стъклата и успява да евакуира всички пътници”, обясни Христов.
Леко пострадали са трима души - американец, турчин и българин. Те са прегледани във Великотърновската болница и освободени.
Всички пътници към момента са настанени в импровизиран кризисен център в община Полски Тръмбеш.
„Към момента всички хора са на топло. Осигурени са им храна и вода. Изчакват се процесуално-следствените действия, които се извършват от компетентните органи. След приключването им пътниците ще бъдат освободени”, обясни кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов.
По случая е образувано досъдебно производство, назначени са няколко вида експертизи. Ще бъде издадена и европейска заповед за разследване, за да се изиска допълнителна информация от фирмата собственик на чуждестранния тир. Според властите тя е унгарска.
Направените проби за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.
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