От седмици жителите на блок 142 във варненския квартал „Младост“ живеят в ежедневен кошмар и страх за сигурността си. Причината е тяхна съседка с тежко психично заболяване, чието поведение става все по-агресивно. Охранителни камери са запечатали как жената нахлува в заведение за бързо хранене с нож в ръка, удря по гишето и чупи ПОС терминала, след което си тръгва.

„Влезе около 3:00 часа през нощта. Без да каже нито дума, започна да удря по гишето с ножа и счупи ПОС терминала. Попитах я какво прави, но тя не пророни дума, просто се обърна и си замина”, разказва потърпевшата Стефка.

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Инцидентът в закусвалнята не е изолиран. Часове по-късно жената нахлува и в съседен салон за красота, където напада работещите вътре жена и майка ѝ.

„Спря пред салона, взе една керамична саксия отвън, обърна пепелник върху нея, отвори вратата и просто ни замери със саксията. Няма нищо лично, просто състоянието ѝ е такова, че вече избива навън”, споделя потърпевшата от салона.

Съседите свидетелстват и за други опасни прояви. Преди дни жената е започнала да изхвърля от балкона си тежки вещи, сред които компютри, монитори, лаптопи и чанти с документи. Около час след това е нападнала и нанесла удар в гръб на непознато момиче на улицата близо до магазин за авточасти.

„Полицията дойде, установи какво се случва, но казаха, че докато е вътре в жилището си, нямат право да влязат и да я задържат”, заявява съсед от входа.

Жителите споделят, че се страхуват да пускат децата си сами до магазина или да извеждат домашните си любимци. Млада жена от същия етаж разказва, че наскоро се е прибирала с приятели, когато съседката изскочила насреща ѝ с викове: „Полиция, крадци!”, блъскала по входната ѝ врата и опитала да я нападне.

По думите на съседите жената страда от шизофрения. Състоянието ѝ рязко се е обострило след смъртта на майка ѝ през пролетта, след което тя е спряла да приема предписаните ѝ медикаменти. Жената няма близки в града, които да се грижат за нея.

Съседите планират провеждането на общо събрание на етажната собственост, за да гласуват процедура по извеждането ѝ от входа по Закона за управление на етажната собственост. Те обаче са категорични, че това няма да реши същинския проблем, а просто ще го прехвърли на друго място.

„Истинското решение е настаняване в специализирано лечебно заведение, където да получава адекватна медицинска грижа, да си пие лекарствата и да не представлява опасност нито за себе си, нито за околните”, подчертават живеещите в квартала.

От ОД на МВР – Варна съобщиха, че по подадените жалби и сигнали вече е образувана преписка. След приключването ѝ материалите ще бъдат предадени на прокуратурата, която да внесе искане в съда за настаняване за лечение.

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