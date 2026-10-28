Министерският съвет ще разгледа два меморандума, свързани с модернизацията на Българската армия - за включването на страната ни в международен проект за противодействие на нисколетящи заплахи, включително дронове, и за придобиването на зенитни ракети „Мика“ за българските патрулни кораби. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на тристранната среща с колегите си от Румъния и Турция, посветена на сигурността в Черно море.

„Днес в Министерския съвет ще се вземе решение по два меморандума. Единият е за включването на България в проект за противодействие на нисколетящи заплахи - така наречения проект за дронове. България ще стане член на този проект“, заяви Стоянов.

След атаките в Черно море: България разполага още две системи с дронове и засилва противовъздушната отбрана

Вторият меморандум предвижда придобиването на зенитни ракети „Мика“, предназначени за българските патрулни кораби. „Ние продължаваме да работим в Министерството на отбраната по модернизацията на Българската армия и съответно да се включваме в проекти, които са адекватни на съвременните заплахи“, подчерта министърът.

България предлага общ механизъм за сигурност в Черно море

Стоянов коментира и тристранната среща с министрите на отбраната на Румъния и Турция, свикана по инициатива на България след атаките срещу търговски кораби в Черно море през последните седмици. „Тази среща е предизвикана от ситуацията, която възникна преди седмица-две с нанасянето на удари по търговски кораби в икономическата зона, в териториалното море и в прилежащата зона. Убеден съм, че ще набележим конкретни мерки за сигурността в нашия регион, за да реагираме адекватно на всяка една заплаха“, заяви той.

Българската страна ще предложи създаването на координационен механизъм между трите държави, който да позволи по-бърза реакция при инциденти и заплахи за корабоплаването. „Аз считам, че е необходимо да има координационен механизъм между трите държави, за да можем да реагираме още по-бързо във всяка една такава ситуация по отношение на свободата на корабоплаването и сигурността в Черноморския регион. Мисля, че това е в интерес и на трите страни“, посочи Стоянов.

Министърът предупреди, че ситуацията в Черно море изисква все по-тясно сътрудничество между държавите в региона. „Оценката е ясна. Рисковете нарастват с всеки изминал ден и ние трябва да имаме адекватна реакция - трите страни заедно. Да реагираме във всяка една ситуация и то така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването“, подчерта той.

България засилва противовъздушната отбрана и няма да иска задействане на член 4 от НАТО

Стоянов уточни, че България е подготвила политически позиции и предложения за военни мерки, които предстои да бъдат обсъдени с Румъния и Турция. Подробности за тях ще бъдат оповестени след постигането на съвместно съгласие. „Не сме говорили и не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия или към която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети за осигуряване на свободата на корабоплаването. Военните мерки може да бъдат коментирани, единствено и само след като бъдат договорени съвместно с другите две страни“, обясни министърът.

По думите му подобни тристранни срещи трябва да продължат и занапред, независимо дали ще има нови атаки срещу търговски кораби. „Не очаквам тази среща да бъде единствена и последна. Надявам се, че такива срещи ще има и в бъдеще. Не защото очаквам още повече удари, а защото ние трябва заедно да търсим механизъм, с който да реагираме при подобни ситуации“, заключи Стоянов.