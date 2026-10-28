България изостава от Румъния и Турция в мерките за сигурност в Черно море, а тристранната среща на министрите на отбраната трябва да доведе до конкретни действия, а не само до политически декларации. Около тази позиция се обединиха бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и журналистът Мохамед Халаф в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Двамата коментираха и изборите в Израел, където представянето на арабските партии може да се окаже решаващо за съставянето на следващото правителство.

Според Керемедчиев срещата между министрите на отбраната на България, Румъния и Турция е закъсняла, тъй като останалите две държави вече са предприели самостоятелни действия за ограничаване на рисковете в региона. „Румъния е светлинни години пред България по отношение на възможностите за защита на своята територия и морските си граници. България изостава в изграждането на общата система за сигурност в Черно море“, заяви той.

България все още чака отговор кой стои зад атаките с дронове в Черно море (ОБЗОР)

Бившият заместник външен министър припомни, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган е разговарял с руския си колега Владимир Путин за възможността да бъдат създадени безопасни коридори за корабоплаване.

Керемедчиев коментира и липсата на официално заключение от българското разследване за произхода на дроновете, свързвани с атаките срещу търговски кораби. Той посочи, че подобни проверки изискват време и даде пример с разследване в Германия, продължило 28 дни. „В момента сме на 22-рия ден. Това означава, че България не разследва по-дълго от обичайното произхода на тези дронове“, обясни той.

Мохамед Халаф беше значително по-критичен към позицията на българските власти. Според него зад атаките стои Русия, макар официалното разследване все още да не е установило публично произхода на дроновете. „Стигнахме до точката, в която мълчанието трябва да приключи. Трябва да има позиция, но не само да казваме нещата каквито са, а и да обявим какво конкретно ще направим“, заяви журналистът.

Керемедчиев също настоя за обща позиция на трите черноморски държави от НАТО. „Много ми е интересно дали тази среща ще излезе с единна позиция, посочвайки конкретната заплаха и предприемайки конкретни действия. Защото, без да посочиш коя е заплахата, няма как да предприемеш съответните действия“, подчерта той.

Двамата коментираха и протестите в редица европейски държави. Според Халаф Русия се опитва да дестабилизира Европа не само чрез военни действия, но и чрез влияние върху вътрешнополитическите процеси. Керемедчиев допусна подобна връзка, но отбеляза, че икономическите затруднения в Европа също са съществен фактор за общественото недоволство.

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Изборите в Израел: Арабските партии могат да се окажат решаващи

Втората основна тема на разговора бяха изборите в Израел. Към момента на предаването, при около 50% преброени бюлетини, блокът на Бенямин Нетаняху водеше според представените в студиото предварителни данни. Керемедчиев отбеляза, че високата избирателна активност често показва желание за политическа промяна, но засега не се очертава категоричен срив в подкрепата за партията „Ликуд“.

„В момента не можем да кажем, че има вълна, която помита партията на Нетаняху“, посочи той.

Според бившия дипломат силното представяне на арабските формации може значително да усложни преговорите за съставяне на правителство. Халаф също открои мобилизацията на арабските избиратели, като посочи предварителни данни за възможни 18 депутатски места за арабските партии. „Това променя облика на израелската политика, защото в момента те могат да решат кой ще управлява - Нетаняху или Айзенкот“, коментира журналистът.

Керемедчиев обаче изрази мнение, че дори при смяна на управлението не бива да се очаква рязък завой във външната политика на Израел, особено по отношение на Иран, „Хамас“ и „Хизбула“.

Двамата обсъдиха и подкрепата на американския президент Доналд Тръмп за Нетаняху. Според Керемедчиев тя може да има двояк ефект върху израелските избиратели, но независимо от изборния резултат Съединените щати ще продължат да поддържат тесни отношения с Израел.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова