Атаките срещу търговски кораби в Черно море продължават да предизвикват остри реакции и да повдигат въпроси за сигурността на България. В ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA, темата коментираха журналиста Емилия Милчева и социолога Андрей Райчев, които анализираха възможните стъпки пред страната ни.

Според журналиста Емилия Милчева липсата на ясна комуникация от страна на властите създава напрежение и води до спекулации. Тя даде за пример запалените антени и взривовете в складовете на Емилиян Гебрев, които според нея са свързани със сегашните събития. „Оттук нататък да видим как действа самото правителство, защото до този момент то просто нямаше избор да не привика госпожа Митрофанова”, коментира Милчева.

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Андрей Райчев обясни, че Европа се намира в изключително сложна ситуация, тъй като избягва отговорите на ключови политически въпроси като войната, миграцията и зелената политика. „Европа се държи на два фактора: ръст и мир. Ние нарушихме и двете условия и това е опасност от разпад”, коментира той. Райчев е категоричен, че в този конфликт Русия е агресор, но отбеляза, че инцидентите се случват в нашата изключителна икономическа зона, а не в териториалните ни води.

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Беше повдигнат и въпросът за това как държавата може практически да противодейства на заплахите. Милчева изтъкна, че страната ни съвсем ясно показва ценностната си принадлежност, но трябва да предприеме конкретни действия за отбрана. „Защо управляващите отказаха участие в антидрон системата на НАТО, за което се говореше”, попита реторично тя. Журналистът допълни, че укрепването на сигурността изисква да бъдат взети предварителни мерки.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Мария Барабашка