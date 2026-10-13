„Бих се изненадал, ако тези дронове не са руски“. Това заяви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов, коментирайки поредните атаки срещу кораби в Черно море. В студиото на "Денят на живо" той посочи, че според него е възможно да се изпитва търпението на европейските държави на фона на продължаващото разширяване на конфликта в региона.

По думите му Русия атакува и други държави, като отрича да има отношение към подобни инциденти. Той очаква в близко бъдеще да се говори по-ясно и категорично за случващото се в Черно море.

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Йорданов обаче подчерта, че няма категорични доказателства, че атакуваните плавателни съдове са превозвали оръжие или войници. Според него не може да се твърди със сигурност какъв е бил товарът на корабите.

Бившият вътрешен министър допусна, че Русия може да има интерес от ограничаване на търговското корабоплаване в Черно море, ако смята, че това би попречило на Украйна.

Йорданов смята, че България трябва да ускори работата по осигуряването на системи за противодействие на дронове. Той обаче изрази съмнение, че необходимото въоръжение може да бъде придобито в кратки срокове. „Съмнявам се, че въоръжаването е дейност, която може да се извършва спешно. Да вземем като пример сделката с F-16, по която чакахме с години. Така че нямаме никакво време. Закъснели сме много и би трябвало вече да се работи по темата“, заяви Йорданов.

Той определи реакцията на президента Илияна Йотова като балансирана. Според него обаче външната политика не трябва да бъде водеща тема в президентската кампания, тъй като правомощията на държавния глава в тази сфера са ограничени от Конституцията.

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„Тя реагира, както винаги, балансирано, но аз не мисля, че кандидатите в тази кампания трябва чак толкова много да акцентират върху външната политика, защото съгласно Конституцията президентът няма кой знае колко големи правомощия в тази сфера“, заяви Йорданов, който е член на инициативния комитет за издигането кандидатурите за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова Кирил Вълчев. Той все пак не очаква атаките в Черно море да се отразят съществено на кампанията на Йотова.

Бившият вътрешен министър коментира и скандала около помилването на Атанас Атанасов, известен с прозвището Петричкия Ескобар. Той определи атаките срещу президента по този случай като неоснователни и заяви, че според него темата се използва като компромат в предизборната кампания. „За мен е чудно как може хора, които се мислят за сериозни политици, да изкарат цялата президентска кампания дотук на базата на един недъгав компромат. Самото словосъчетание „Петричкия Ескобар“ е абсурдно, защото не може да говорим за човек, който има кой знае какъв мащаб в престъпната сфера, при положение, че той е задържан и в България, и в Гърция, изтърпява наказания и лишаване от свобода и накрая е хванат как сам пренася някаква чанта, в която има наркотици“, коментира Йорданов.

Той постави под съмнение и значението на видеозаписа, на който Атанасов се бие с друг човек. Според него кадрите не доказват твърденията, които се отправят във връзка със случая. По думите му парламентарно изслушване по темата би отклонило вниманието от по-сериозните проблеми на фона на международната обстановка.

Йорданов коментира и случая с Ива Михайлова, свързан с преминаването ѝ от Северна Македония в България. Според него ако тя е преминала през български граничен пункт, няма причина граничните служители да я спрат, тъй като е българска гражданка. „Все пак тя е български гражданин. Що се отнася до ситуацията от другата страна на границата, ако е попаднала на хора, които помнят баба си и дядо си, е нормално и те да я пуснат“, коментира той. Бившият вътрешен министър отхвърли като малко вероятна хипотезата случилото се да е било специална операция на българското и гръцкото разузнаване.

В края на разговора Йорданов коментира и делото на Стоян Мавродиев, по което е адвокат. По думите му все още се очаква развитие по въпроса с разпита.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов