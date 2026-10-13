Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от три дрона в Черно море. Атаката е извършена на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла - на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Това стана ясно след извънредно заседание на службите за сигурност.

Първоначалният сигнал за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 часа през изминалата нощ до дежурния координатор на Районен център 112 във Варна. Първите данни сочели дистанция от 15 мили.

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Обаждането постъпило от дежурния на „Варна трафик”. По първоначална информация плавателният съд е построен през 2006 г. и се менажира от базирана в Украйна компания. Корабът правел преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Според портала Maritime.bg атаката била извършена от три дрона.

По първоначални данни става дума за 136-метров кораб. Последната инспекция на плавателния съд е проведена в Бари, Италия, на 12 август, когато са установени 11 несъответствия. Те обаче не били основание за задържането му или за спирането му от плаване.

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Относно този инцидент министър-председателят даде допълнителни детайли, като уточни, че сигналът за бедстващия плавателен съд е получен в 01:30 часа на 18 мили източно от Бяла. „Служители на "Гранична полиция" спасили целия екипаж на кораба - 7 украинци и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса. Той е собственост на Украйна”, обясни Радев. По думите му екипажът бил успешно транспортиран до пристанище Варна.

Осем от лицата от първия кораб са настанени във варненски болници с конвой от ОДМВР – петима от тях са в болница „Света Анна“, а трима са във Военна болница.

От Министерството на отбраната съобщиха, че приетите за лечение в МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия са двама азербайджански граждани на 42 и 33 години и един украинец на 58 години. Те са с термични изгаряния от втора степен, като единият от тях е и с лека черепно-мозъчна травма. Тримата са настанени в Клиниката по изгаряния, като от МО уточняват, че няма опасност за живота им.

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Останалите моряци от екипажа, сред които и една жена, се намират в сградата на митническия пункт на пристанището във Варна. Те се разпитват от полицията. „Дрон ни удари. Три пъти. Руски дрон. Всичко е нормално, слава Богу. Всички са живи и здрави, всичко е наред“, сподели един от евакуираните моряци.

На място са и директорът на Областната дирекция на МВР във Варна, както и областният управител на Варна Марио Смърков.

“Тъй като е станало през нощта, повечето хора били в почивка. Другите усетили три удара - единият в предната част на кораба, другият в средата, а третият откъм кърмата”, заяви Смърков. Той каза още, че имало пожар на борда, а пострадалите моряцит най-вероятно получили нараняванията си от осколки от прозорците на мостика.

По думите на областния управител на Варна коръбът бил без товар и пътувал от Турция за Молдова. В близост до ударения товарен кораб имало цивилен, а евакуацията на моряците се случила сравнително бързо, посочи Смърков.

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Към момента удареният „Челси 3” е напълно изоставен от екипажа си и се движи на дрейф. Плавателният съд може да бъде видян дори с просто око от брега край нос Атанас до Бяла. Въпреки че инцидентът е наблизо, сред местните рибари няма паника, тъй като те не влизат толкова навътре в морето.

През изминалите часове, около 4 часа след първия инцидент, има и втори атакуван с безпилотни летални апарати кораб - този път на 17 мили източно от Крапец. Това съобщи премиерът Румен Радев по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

По информация на NOVA вторият кораб носи името HS Dignity. Той потънал на около 70 метра дълбочина. Спасени са шестима членове на екипажа, а други 10 са в неизвестност.

По първоначални данни повечето от екипажа на втория кораб са сирийци, а трима са от Египет. Предполага се, че ударите и там са нанесени от дронове. Корабът бил празен и пътувал, за да натовари слънчоглед. Това разясни и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Уведомени са нашите постоянни представители в НАТО и в Европейския съюз, посочи министър-председателят. Той беше категоричен, че България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите, за да се установи с точност от коя държава са дроновете. „Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и на нашите способности за реакция”, допълни Радев.

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Действията по издирване и помощ на пострадалите продължават. По информация на NOVA в операцията вече са включени и сили на военноморския флот. Фрегатата „Верни” е напуснала базата си в Бургас и се е насочила към района на Шабла, а от авиобаза „Чайка” излетяха и два хеликоптера в северна посока.

„Нашата роля ще е да координираме действията на „Гранична полиция”, на полицията и естествено на военните, които ще участват в спасителната операция”, коментира и.д. главен секретар на МВР. Той потвърди данните за два поразени кораба, като уточни, че предстои да се запознае с всички детайли около инцидентите, преди да бъде направено допълнително официално изявление.

За втория атакуван кораб на 17 мили източно от Крапец областният управител на Варна Марио Смърков заяви, че има информация за поне четирима души, които са спасени. “Доколкото разбрах в близост има цивилен кораб, който оказва помощ на моряците, които са във водата”, посочи той.

Директорът на ГД „Гранична полиция” Антон Златанов съобщи, че спасителните действия навътре в морето се провели в условията на изключително лошо време. „Морето е изключително бурно, вълнението е над 4 бала. Изискват се маневри по доближаване на двата кораба, така че безопасно да се прехвърли екипажът“, обясни той.

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Репортер: Елена Танева