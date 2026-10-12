Снимка: Facebook на Министерство на отбраната
-
Спортни новини (12.10.2026 - късна)
-
В Сингапур се проведе първият по рода си боксов турнир с хуманоидни роботи (ВИДЕО)
-
Наум Кайчев за случая „Ива Михайлова”: Здравето ѝ трябва да е водещо, а процесът да продължи справедливо
-
Огромни вълни връхлетяха къщи на брега на Лонг Бийч в САЩ (ВИДЕО)
-
Какви са условията за туризъм в планините през следващите дни
-
Виктор Стоянов: Муцунски и Мицкоски ще използват връщането на Ива за ново напрежение между България и РСМ
Огледът на плавателния съд продължи няколко часа
Министерството на отбраната разпространи нови кадри от огледа на кораба "Ейбъл". В петък двама военни слязоха на борда от хеликоптер и направиха обследване на плавателния съд, който беше ударен от дрон.
Двама военни са направили десант на единия атакуван кораб в Черно море, не е намерен дрон (ВИДЕО)
Корабът все още е на вода, въпреки тежките поражения. На кадрите се вижда, че има следи от голям пожар. Огледът на борда му продължи малко повече от половин час.
Основната задача - търсене на останки от дрон, които да дадат допълнителна информация кой стои зад атаката срещу корабите в Изключителната икономическа зона на България. Такива не са открити.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни