Двама военни са направили десант и са огледали единия от ударените търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Дрон обаче не са намерили. От Министерството на отбраната изпратиха ексклузивни кадри от проведената операция.

В ранния следобед военните са направили десант на кораба ABLE. Огледът е продължил повече от половин час, като основната задача е била да се търсят следи от дрон. При откриване на останки те е трябвало да бъдат събрани и заснети, но такива не са намерени.

Външният оглед показва, че корабът е обгорял, съобщи на брифинг във Варна заместник-командирът на 24-та авиационна база „Крумово“ подполковник Пламен Дончев.

„Мисията беше да десантираме два военнослужещи, които да направят оглед на кораба. Това е основна мисия и резервна мисия – отново оглед на детайлите“, обясни той.

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„Не намерихме остатъци от дрон. Имаме снимки. Всичко е обгоряло. Влизахме и вътре – и там всичко е обгоряло. Товарът е жито“, каза старши парашутистът-спасител Иван Кацаров.

„Пожарът е бил изключително тежък“, съобщи Велислав Яръков от 24-та авиационна база.

При огледа са установени сериозни щети от пожара, както и голяма пробойна, заради която корабът е поел вода. Засега не е ясно дали той ще потъне.

От Военноморските сили съобщиха, че плавателният съд е в устойчиво състояние и около него няма разлив. Военните продължават да наблюдават и ситуацията около другия ударен кораб.

„На този етап никой не може да каже дали ще потъне. Корабът в момента е в устойчиво състояние. Няма разлив около него. Ние имаме наш кораб там в района, който наблюдава ситуацията“, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

„Охраната по крайбрежието ни е достатъчно усилена. Днес отново унищожихме дрон на 15 км североизточно от Синеморец“, каза контраадмирал Кирил Михайлов.

Военният министър Димитър Стоянов, който също се качи на борда на хеликоптера, участвал в операцията, заяви, че без намерени отломки не може да се установи произходът на дрона.

„Да се говори с хипотези, когато става въпрос за национална сигурност, не е сериозно. Трябва да се говори с доказателства“, посочи той.

„Вижда се нарастване на интензитета на ударите в икономическите зони на Румъния, България и Турция. Моят извод е, че това няма да спре. Войната продължава с пълна сила. Войната се разраства във всяка посока. Няма да е коректно да обвиняваме една или друга страна. Напълно е възможно дронът да е украински, напълно е възможно да е руски. За съжаление не констатирахме отломки от него, за да го идентифицираме. От вертолета видях, че ударът е от надводен дрон. Машинното отделение е наводнено цялото“, заяви Стоянов.

Той отрече и твърденията, че Военноморските сили са предоставили на украинската страна информация за комбиниран удар с руски дронове.

„И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че Военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дронове - такава информация категорично не е предоставена“, каза министърът.

Темата коментира и премиерът Румен Радев от Пловдив. По думите му има логически предпоставки, които могат да насочат към определена страна, но липсват доказателства за категоричен извод.

„Казах ви, че всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но ние нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност“, заяви Радев.

Антидрон системите

Военният министър посочи, че България има достатъчно фирми, които произвеждат антидрон системи. С такива разполагат и Военноморските сили, и Сухопътните войски.

„По програмата FMF от САЩ очакваме една система да пристигне, да бъде разположена във Военновъздушните сили. Две бяха получени, т.е. закупени от американската фирма Axon, които към момента са във Военна полиция. Едната ще отиде най-вероятно във ВВС“, каза Стоянов.

Той подчерта, че антидрон системите не са панацея.

„Дроновете непрекъснато се усъвършенстват, а антидрон системите ги следват много по-бавно“, каза министърът.

Що се отнася до екипажа на другия ударен плавателен съд, експерти смятат, че вероятността да има оцелели е нищожна.

„При температура на водата около 20 градуса човешкият организъм може да издържи общо взето максимум до 40 часа“, каза Коста Андреев, председател на доброволческото сдружение за търсене и спасяване БУЛСАР.

Редактор: Ина Григорова