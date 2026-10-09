Българските Военноморски сили изпратиха фрегатата „Верни“ в района на Черно море, където по-рано тази седмица два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Военният кораб се насочва към мястото на инцидента в изключителната икономическа зона на България за втори път. Първата му мисия в района беше 8 октомври.

Припомняме, че нападенията бяха извършени през нощта на 6 октомври. Два търговски плавателни съда бяха атакувани с морски и въздушни дронове. Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна, а другият получи сериозни поражения, като на борда му избухна пожар. Екипажът на втория кораб беше успешно евакуиран. Съдбата на моряците от потъналия плавателен съд обаче остава неизвестна.

Започнаха огледи за намиране на потъналия в Черно море кораб

В сряда директорът на дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ Румен Николов съобщи, че издирването е прекратено, след като спасителните екипи не открили никого от изчезналите. Деветима сирийски моряци продължават да са в неизвестност след потъването на товарния кораб.

Инцидентът предизвика реакция и на най-високо държавно равнище. На 7 октомври беше свикан Консултативният съвет за национална сигурност, чиито членове настояха за незабавни действия за установяване на извършителите на нападенията.

В четвъртък външният министър Велислава Петрова подчерта, че за изясняването на обстоятелствата е необходима проверка на място. Тя обаче предупреди, че обследването на потъващ кораб е сложна задача, за която се изисква специализирана техника. „Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят“, заяви тогава Петрова.

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Междувременно Сирия е поискала независимо разследване на инцидента. Искането е отправено както към Международната морска организация, така и към българските морски власти. Сирийската страна настоява да бъдат установени обстоятелствата около нападението и да се даде обяснение защо спасителната операция е била прекратена, въпреки че моряците все още са в неизвестност.

Няма официално установен извършител на атаките. Очаква се действията на българските власти и Военноморските сили да допринесат за събирането на допълнителна информация за случилото се в Черно море.

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Редактор: Цветина Петкова