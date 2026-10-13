Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник. Срещата продължи по-малко от час.

Повод за разговора станаха новите удари с дронове по два кораба край българския бряг. Единият удар е бил извършен на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла - на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Вторият кораб е бил атакуван на 17 мили източно от Крапец.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

По време на срещата министър-председателят подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.

Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Снимка: Правителствена информационна служба

Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, посочват от Правителствената информационна служба.

По време на разговора Радев подчерта, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

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По-рано Радев определи атаките като „абсолютно недопустими“. „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация“, заяви премиерът.

България ще търси международна подкрепа за разследване на инцидентите и за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство. София е уведомила постоянните си представители в НАТО и Европейския съюз, а Радев обяви и предстоящ разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.