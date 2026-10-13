Европейският съюз и НАТО заявиха готовност да окажат подкрепа на България след поредните атаки с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Премиерът Румен Радев проведе телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на Алианса Марк Рюте, като настоя за координирани международни действия за прекратяване на нападенията и гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. С позиция излезе и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който обяви, че ситуацията ще бъде обсъдена от европейските лидери още тази седмица. Коментар дойде и от украинския външен министър Андрий Сибига.

През нощта срещу 13 октомври корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше поразен от три дрона на 18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха спасени, като осем от тях бяха настанени в болници във Варна. Около четири часа по-късно беше съобщено за втора атака - срещу плавателен съд на 17 морски мили източно от Крапец. Петима моряци бяха спасени, а съдбата на кораба остава неизяснена.

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След инцидентите премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите за сигурност и обяви, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България настоява за международна подкрепа при разследването, установяване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство. На фона на поредните нападения срещу гражданското корабоплаване вниманието е насочено и към реакциите на европейските лидери, както и към възможните общи действия за гарантиране на сигурността в Черно море.

По време на разговорите Радев е поставил въпроса за необходимостта от допълнителна съюзническа помощ за укрепване на българските способности за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

Фон дер Лайен и Рюте са изразили солидарност с България и признателност за бързата реакция на спасителните екипи, оказали помощ на бедстващите моряци. Двамата потвърдили готовността на европейските и евроатлантическите партньори да съдействат за изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Рюте: НАТО ще коригира отбранителната си позиция при необходимост

След разговора с българския министър-председател генералният секретар на НАТО Марк Рюте увери, че Алиансът продължава да следи внимателно развитието на ситуацията в Черно море и е готов да предприеме допълнителни мерки за сигурност.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

„НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по Източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо“, написа Рюте в социалната мрежа X.

Фон дер Лайен: Отговорните за атаките трябва да понесат последствията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също осъди нападенията срещу търговски кораби в близост до българското крайбрежие. Тя предупреди, че Черно море се превръща в още една зона на ескалация на войната в Украйна, а сигурността на гражданското корабоплаване е сериозно застрашена.

The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026

„Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България. Ние сме със страната и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, подчерта Фон дер Лайен в публикация в X.

Антонио Коща: Атаките срещу граждански кораби са абсолютно неприемливи

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също изрази категорична подкрепа за страната ни и предупреди за засилващите се нападения срещу търговското корабоплаване в региона.

The EU stands in full solidarity with Bulgaria following last night's attacks on cargo vessels off its coast. Attacks on civilian shipping and merchant vessels in the Black Sea are escalating. They are totally unacceptable. The European Council will address the situation and the intensification of Russia’s hybrid campaigns at its meeting later this week. — António Costa (@eucopresident) October 13, 2026

„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа той в социалната мрежа X. „Нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговските плавателни съдове в Черно море се засилват. Те са абсолютно неприемливи“, подчерта Коща.

Той обяви, че европейските лидери ще обсъдят както последните инциденти, така и по-широките заплахи за сигурността в региона. „Европейският съвет ще обсъди ситуацията и засилването на хибридните кампании на Русия на заседанието си по-късно тази седмица“, заяви председателят на институцията.

Андрий Сибига: Москва съзнателно не зачита човешкия живот и безопасността в Черно море

„Украински граждани са ранени при последния руски удар срещу търговски кораби близо до българските териториални води“, написа в социалната мрежа X украинският външен министър Андрий Сибига.

Russia's latest attack on commercial vessels near Bulgaria's territorial waters, which injured Ukrainian and Azerbaijani citizens, once again demonstrates Moscow's deliberate disregard for civilian lives and maritime security in the Black Sea. We urge our partners to step up pressure on Russia, strengthen sanctions, and take decisive action to hold it accountable and protect freedom of navigation. The Black Sea is a lifeline for global food security. Russia is attacking it to weaponize hunger and hold the world hostage. This must be met with strength. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 13, 2026

„Последният удар на Русия срещу търговски кораби близо до териториалните води на България, който доведе до раняването на граждани на Украйна и Азербайджан, още веднъж показва съзнателното незачитане на човешкия живот и на безопасността на корабоплаването в Черно море от Москва“, написа Сибига.

Той призова партньорите да увеличат натиска и санкциите над Русия и да вземат решителни действия, за да потърсят отговорност от нея и да защитят свободата на корабоплаването. „Черно море е важна артерия за глобалната продоволствена сигурност. Русия я атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света заложник. На това трябва да се отговори с решителни действия“, добави украинският външен министър.

България търси общи действия с Румъния и Турция

На фона на международните реакции премиерът Румен Радев обяви, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за изработване на съвместни предложения, насочени към защитата на търговските плавателни съдове и повишаване на сигурността в Черно море.

България ще постави въпроса и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Сред основните искания на страната ни са международно съдействие за разследване на атаките, установяване на произхода на използваните дронове и допълнителна подкрепа за наблюдението на морското и въздушното пространство.

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Редактор: Цветина Петкова