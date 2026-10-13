Председателят на Европейския съвет осъди зачестяващите нападения срещу гражданското корабоплаване

Европейският съюз застава категорично зад България след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в публикация в социалната мрежа X. Той осъди зачестяващите нападения срещу гражданското корабоплаване в Черно море и обяви, че ситуацията ще бъде обсъдена от европейските лидери още тази седмица.

„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа Коща.

Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките срещу кораби

„Нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговските плавателни съдове в Черно море се засилват. Те са абсолютно неприемливи“, подчерта председателят на Европейския съвет.

Той съобщи, че темата ще бъде включена в дневния ред на предстоящата среща на европейските лидери. „Европейският съвет ще обсъди ситуацията и засилването на хибридните кампании на Русия на заседанието си по-късно тази седмица“, заяви Антонио Коща.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking