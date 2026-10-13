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Председателят на Европейския съвет осъди зачестяващите нападения срещу гражданското корабоплаване
Европейският съюз застава категорично зад България след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в публикация в социалната мрежа X. Той осъди зачестяващите нападения срещу гражданското корабоплаване в Черно море и обяви, че ситуацията ще бъде обсъдена от европейските лидери още тази седмица.
„Европейският съюз изразява пълната си солидарност с България след снощните атаки срещу товарни кораби край нейното крайбрежие“, написа Коща.
Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките срещу кораби
„Нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговските плавателни съдове в Черно море се засилват. Те са абсолютно неприемливи“, подчерта председателят на Европейския съвет.
The EU stands in full solidarity with Bulgaria following last night's attacks on cargo vessels off its coast. Attacks on civilian shipping and merchant vessels in the Black Sea are escalating. They are totally unacceptable. The European Council will address the situation and the intensification of Russia’s hybrid campaigns at its meeting later this week.— António Costa (@eucopresident) October 13, 2026
Той съобщи, че темата ще бъде включена в дневния ред на предстоящата среща на европейските лидери. „Европейският съвет ще обсъди ситуацията и засилването на хибридните кампании на Русия на заседанието си по-късно тази седмица“, заяви Антонио Коща.
Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
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