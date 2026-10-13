Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от три дрона в Черно море. Атаката е извършена на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла - на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Това стана ясно след извънредно заседание на службите за сигурност.

Първоначалният сигнал за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 часа през изминалата нощ до дежурния координатор на Районен център 112 във Варна, като първите данни сочели дистанция от 15 мили.

Обаждането е постъпило от дежурния на „Варна трафик”. По първоначална информация плавателният съд е построен през 2006 г. и се менажира от базирана в Украйна компания. Корабът правел преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Според портала Maritime.bg атаката била извършена от три дрона.

По първоначални данни става дума за 136-метров кораб. Последната инспекция на плавателния съд е проведена в Бари, Италия, на 12 август, когато са установени 11 несъответствия. Те обаче не са били основание за задържането му или за спирането му от плаване.

Относно този инцидент министър-председателят даде допълнителни детайли, като уточни, че сигналът за бедстващия плавателен съд е получен в 01:30 часа на 18 мили източно от Бяла. „Екипаж на "Гранична полиция" е спасил целия екипаж на кораба - 7 украинци и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна”, обясни Радев. По думите му екипажът е бил успешно транспортиран до пристанище Варна, където на петима от членовете се оказва медицинска помощ заради леки наранявания.

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души. Предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Към момента все още няма официална информация за вида на товара и за това дали има загинали.

Част от моряците от ударения кораб се намират в сградата на митническия пункт на пристанището във Варна. Те се разпитват от полицията. На място са и директорът на Областната дирекция на МВР във Варна, както и областният управител на Варна Марио Смърков.

По думите на Смърков шестима души са пострадали, като един е с леки изгаряния. Един от ранените е настанен в Многопрофилната болница за активно лечение - Варна към ВМА, а другите петима са с леки наранявания и са в болница „Света Анна“ в морския град.

“Тъй като е станало през нощта, повечето хора са били в почивка. Другите са усетили три удара - единият в предната част на кораба, другият в средата, а третият откъм кърмата”, заяви Смърков. Той каза още, че е имало пожар на борда, а моряците, които са пострадали, най-вероятно са получили нараняванията си от осколки от прозорците на мостика.

По думите на областния управител на Варна коръбът е бил без товар и е пътувал от Турция за Молдова. В близост до ударения товарен кораб е имало цивилен, а евакуацията на моряците се е случила сравнително бързо, посочи Смърков.

Показаха нови кадри от огледа на ударения от дрон кораб „Ейбъл“ (ВИДЕО)

През изминалите часове има и втори атакуван с безпилотни летални апарати кораб - този път на 17 мили източно от Крапец. Това съобщи премиерът Румен Радев по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Плавателният съд е потънал. Спасен е един член на екипажа, каза още Радев.

Уведомени са нашите постоянни представители в НАТО и в Европейския съюз. „Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте”, посочи министър-председателят. Той беше категоричен, че България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите, за да се установи с точност от коя държава са дроновете. „Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и на нашите способности за реакция”, допълни Радев.

Действията по издирване и помощ на пострадалите продължават. „Нашата роля ще е да координираме действията на „Гранична полиция”, на полицията и естествено на военните, които ще участват в спасителната операция”, коментира и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Той потвърди данните за два поразени кораба, като уточни, че предстои да се запознае с всички детайли около инцидентите, преди да бъде направено допълнително официално изявление.

За втория атакуван кораб на 17 мили източно от Крапец областният управител на Варна Марио Смърков заяви, че има информация за поне четирима души, които са спасени. “До колкото разбрах в близост има цивилен кораб, който оказва помощ на моряците, които са във водата”, посочи той.

Очаквайте подробности!