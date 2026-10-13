НАТО ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и при необходимост ще коригира отбранителната си позиция. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте в социалните мрежи след разговор с българския премиер Румен Радев за последните атаки с дронове срещу търговски кораби в региона.

„НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо“, написа Рюте в публикация в социалната мрежа X.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

Радев е разговарял и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Призовал е за общи усилия за прекратяване на ескалацията и отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

Проведените разговори са в следствие на поредните атаки срещу два търговски кораба край българския бряг. Единият плавателен съд беше ударен с дронове на около 18 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа бяха спасени, а петима получиха медицинска помощ. Втори кораб е потънал на около 17 морски мили източно от Крапец. От него спасени са петима моряци, а 11 все още са в неизвестност.

След атаките България поиска подкрепа от съюзниците си от НАТО и ЕС за разследване на ударите , установяване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство.

Министър-председателят ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

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Редактор: Ралица Атанасова