Премиерът Румен Радев проведе телефонни разговори със секретаря на Алианса и председателя на ЕК

НАТО ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и при необходимост ще коригира отбранителната си позиция. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте в социалните мрежи след разговор с българския премиер Румен Радев за последните атаки с дронове срещу търговски кораби в региона.

„НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество със съюзниците си в Черно море. Вече засилихме позицията си по източния фланг и ще продължим да наблюдаваме обстановката за сигурност, като коригираме възпиращата и отбранителната си позиция, когато е необходимо“, написа Рюте в публикация в социалната мрежа X.

Радев е разговарял и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Призовал е за общи усилия за прекратяване на ескалацията и отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на морското и въздушното пространство.

Проведените разговори са в следствие на поредните атаки срещу два търговски кораба край българския бряг. Единият плавателен съд беше ударен с дронове на около 18 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа бяха спасени, а петима получиха медицинска помощ. Втори кораб е потънал на около 17 морски мили източно от Крапец. От него спасени са петима моряци, а 11 все още са в неизвестност.

След атаките България поиска подкрепа от съюзниците си от НАТО и ЕС за разследване на ударите, установяване на произхода на дроновете и засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство.

Министър-председателят ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

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Редактор: Ралица Атанасова

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