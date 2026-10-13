Председателят на ЕК определи Черно море като пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди ударите с дронове срещу търговски кораби край българския бряг и благодари на спасителните екипи за бързата им реакция.

„Ние сме с България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X.

Тя определи Черно море като пореден фронт на ескалация на войната в Украйна и отбеляза нарушената сигурност и безопасност в морското пространство. "Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България", категорична е Фон дер Лайен.

ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ралица Атанасова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking