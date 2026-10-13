Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Председателят на ЕК определи Черно море като пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди ударите с дронове срещу търговски кораби край българския бряг и благодари на спасителните екипи за бързата им реакция.
„Ние сме с България и благодарим на нейните спасители за бързата им реакция. Отговорните трябва да бъдат подведени под отговорност“, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X.
The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026
Тя определи Черно море като пореден фронт на ескалация на войната в Украйна и отбеляза нарушената сигурност и безопасност в морското пространство. "Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България", категорична е Фон дер Лайен.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ралица Атанасова
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