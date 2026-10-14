Сигурна ли е България на фона на зачестилите атаки на дронове срещу кораби в Черно море? Какви са възможностите на страната ни да се защити и достатъчни ли са предвидените мерки? Тези въпроси бяха коментирани в предаването „Здравей, България“ от бившия заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев и капитана и експерт по морска сигурност Христо Папукчиев.

Милен Керемедчиев: Русия няма да спре ударите в Черно море

Според Милен Керемедчиев атаките в Черно море вероятно ще продължат, тъй като публичните позиции на руското ръководство не дават основание да се очаква прекратяване на военните действия срещу Украйна в този район. Той се позова на три публични изявления на представители на руската държава, които според него показват липса на готовност за спиране на ударите в Черно море. Като примери посочи позиции на Владимир Путин, министъра на външните работи Сергей Лавров и говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му руската страна е дала сигнали, че няма намерение да прекрати атаките дори при евентуално начало на мирни преговори между Москва и Киев.

„При положение че имаме три официални изказвания, че ударите няма да спрат, как да очакваме обратното?“, попита Керемедчиев.

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Според него тази обстановка налага България да оцени реалистично рисковете за морската сигурност и да предприеме мерки, съобразени с развитието на конфликта, вместо да разчита, че опасността ще намалее сама.

„България бяга след събитията, действа се панически, купува се техника на парче. Не сме интегрирани в общата система за сигурност на Черно море“, заяви той.

Христо Папукчиев: Сигурността не е линия, а динамично пространство

Експертът Христо Папукчиев постави под въпрос доколко обявените мерки за придобиване на допълнителни средства за противовъздушна отбрана отговарят на конкретните заплахи. Той подчерта, че наличието на антидронови системи и средства за наблюдение само по себе си не гарантира сигурност, ако те не са част от ефективно организирана и координирана система.

„Каквито и антидронови системи да имаме и да сме имали, фактът, че стават такива събития, е признак на пълен провал до този момент“, коментира експертът.

Той определи като погрешен подхода сигурността да се разглежда единствено като условна линия, която трябва да бъде защитавана. Според него става въпрос за пространство, в което обстановката се променя непрекъснато под влияние на възможностите на воюващите страни и на други участници, въвлечени пряко или косвено в конфликта.

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„Тя е пространство, динамично развиващо се, което се влияе от възможностите на воюващите страни и трети, които по една или друга причина влизат като играчи в конфликта“, заяви Папукчиев.

Експертът обърна внимание и на липсата на достатъчно информация за средствата, използвани при атаките срещу корабите. Според него видът на дроновете и начинът, по който се управляват, са от съществено значение за определянето на подходящите мерки за защита.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Габриела Павлова