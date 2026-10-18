България все още чака отговор кой стои зад атаките с дронове в Черно море в непосредствена близост до нашите териториални води. Когато получим този отговор, няма да се поколебаем да предприемем мерки, коментира президентът Илияна Йотова в ефира на „На фокус“. Огледите на борда на изтегления до Бургас кораб „Челси 3“ продължават.

Следващата седмица ще бъде важна от гледна точка на сигурността на България. От една страна министърът на отбраната очаква да получи отговор от НАТО за това какви способности могат да бъдат дадени на България след искането ни. От друга у нас са поканени министрите на отбраната на Румъния и Турция. С тях трябва да бъдат обсъдени възможностите за усилване на сигурността в Черно море с общи усилия. Обсъжда се вариантът и за военен конвой на търговските кораби, заради реалната опасност от повишаване на цените. Идея, която обаче трябва да бъде добре обмислена заради позитивите и негативите, които крие.

България все още очаква отговора на НАТО и съюзниците за това с какви сили може да се усили нашата сигурност.

Според президента Илияна Йотова определено има рискове и заплахи за безопасността на Черно море, които са в най-различни направления. „За заплаха за националната сигурност не мога да говоря“, посочи Йотова.

Илияна Йотова: Определено има рискове и заплахи за безопасността на Черно море

В две писма - от август и октомври, правителство е поискало България да бъде подпомогната с изтребителна авиация, зенитно-ракетни комплекси, антидрон системи и въздушен патрул. Отговор чакаме до дни.

„Усилили сме радио-комуникационното поле, усилили сме зенитно ракетните комплекси. Авиацията ни продължава да дежури. Вчера и днес румънските сили действаха и имат свалени три безпилотни апарати“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

След изтеглянето на кораба „Челси 3“ очакванията са огледите да дадат отговор кой изпрати дроновете.

„Това, което видях в общата позиция на ЕС, е, че няма такова нещо, че дроновете са руски“, посочи Димитър Стоянов.

„Разбира се, че го приемам това заключение на Европейския съвет, там са всичките 27 лидери и те са приели това заключение. Но нека да не изваждаме нещата от контекста, защото в това заключение се прави една моментна снимка на ситуацията и не се визират само последните атаки в България и в Румъния, а се говори въобще за войната на Русия срещу Украйна“, коментира Илияна Йотова.

Георги Пеев: Очаква се България да разполага с кораб за търсене и спасяване до края на 2029 г.

„Пробойните са огромни, три, от задната част, в лявата част на кърмата е най-голямата. Ние сме се качили на кораба. Обаче трябва да достигнем до мястото, където са ударите. Експертизите ще ги правят българските органи с всичките си технически подразделения“, посочи министърът на транспорта Георги Пеев.

„Както и аз, така и всички останали институции чакаме в момента доказателствата от разследването“, каза президентът.

А според транспортния министър няма шанс да има още оцелели моряци.