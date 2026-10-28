Нова такса ще оскъпи онлайн покупките от държави извън Европейския съюз от 1 ноември. Тя ще бъде в размер на 2 евро за всяка стокова група в пратките на стойност до 150 евро. Това обясни Вяра Генова-Рудолф от Агенция „Митници“ в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Новото начисление се добавя към митото от 3 евро, въведено през юли. Така за една стокова група общата допълнителна сума ще достигне 5 евро. Данъкът върху добавената стойност се заплаща отделно, като според експерта се очаква новата такса също да бъде включена в данъчната основа.

От 1 ноември: Нова такса от 2 евро за онлайн пратките извън ЕС

Дали потребителите ще виждат таксата отделно при плащане, или тя ще бъде включена в цената на стоките, ще зависи от онлайн платформите. Генова-Рудолф обясни, че големите търговци, които предварително събират дължимите суми чрез системата IOSS, би трябвало да осигурят крайна цена, след чието плащане клиентът да не дължи нищо допълнително при получаване на пратката.

От Агенция „Митници“ обаче предупредиха за възможни затруднения в първите дни след въвеждането на новите правила. При поръчки, направени преди 1 ноември, но пристигащи след тази дата, не е изключено да се наложи допълнително плащане, ако платформата не е актуализирала навреме системата си.

След въвеждането на митото през лятото броят на малките пратки, обработвани в България, намалял с около 50%. Впоследствие е отчетено постепенно възстановяване с приблизително 10 на сто месечно. Според Генова-Рудолф подобна тенденция се наблюдава и в други държави от ЕС.

Експертът обясни, че новата такса е част от по-мащабна реформа на европейския митнически съюз. Целта е да се покрият разходите за обработка и контрол на огромния брой малки пратки, пристигащи от трети страни. От 1 ноември започва и прилагането на нови продуктови кодове, които трябва да улеснят откриването на опасни и некачествени стоки.

Влезе в сила ново мито от 3 евро за онлайн пратки от страни извън ЕС

Реформата ще продължи и през следващите години, като се предвижда създаването на общ европейски център за митнически данни.