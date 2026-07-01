От 1 юли 2026 г. Европейският съюз въвежда нов режим за облагане на малките онлайн пратки, пристигащи от държави извън Общността. За стоки на стойност до 150 евро, закупени дистанционно от трети страни, ще се начислява фиксирано вносно мито от 3 евро за всяка отделна стокова позиция, посочена в митническата декларация.

Новата такса ще се прилага независимо от броя на артикулите в съответната позиция. Мярката засяга основно покупки от международни онлайн платформи и електронни магазини извън ЕС.

Нова митническа такса от 3 евро за малки пратки от трети страни: Как ще се заплаща

За пратките със стойност над 150 евро не се предвиждат промени. Те ще продължат да се облагат по действащите митнически правила според вида на внасяната стока.

Митническото оформяне ще се извършва от платформите, продавачите или техни представители, когато те събират ДДС при покупката. Ако новото мито не е включено в крайната цена на поръчката, сумата ще бъде заплащана чрез пощенски или куриерски оператор, действащ като представител на получателя.

Отговорността за правилното деклариране и внасяне на митото ще носи лицето, което подава митническата декларация - онлайн платформата, търговецът, превозвачът, представителят или самият потребител в зависимост от конкретния случай.

Променят се и условията за възстановяване на платени мита. При връщане на стока до 150 евро, закупена дистанционно от физическо лице, вече няма да е възможно възстановяване на платеното вносно мито само на основание, че пратката е върната на продавача. Потребителите обаче запазват правото си да се откажат от покупката и да търсят възстановяване на сумите от търговеца или платформата.

Аксиния Баева: Регламентът за нови такси за малки пратки означава по 3 евро на артикул

Възстановяване на митото ще бъде възможно при определени случаи, например когато получената стока е дефектна или не отговаря на договорените условия, съгласно разпоредбите на европейското митническо законодателство.

Новото мито ще се начислява за всички пратки, представени за митническа обработка след 1 юли 2026 г. Мярката е временна и е част от по-широка реформа на режима за електронна търговия. Предвижда се през есента на 2026 г. да бъде въведена допълнителна такса за обработка, а от средата на 2028 г. малките онлайн пратки до 150 евро да бъдат облагани по общите правила за внос от трети държави.

Редактор: Цветина Петкова