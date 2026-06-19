От 1 юли малките пратки от страни извън ЕС ще поскъпнат заради приетия в края на 2025 г. европейски регламент. Той въвежда 3 евро митническа ставка за малките пратки на стойност до 150 евро. Мярката се налага, след като европейските търговци изразиха недоволство към китайските онлайн магазини, които през последните години са силна конкуренция на европейския пазар. Тема коментира заместник председателят на Българската ритейл асоциация Аксиния Баева в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Тя посочи, че регламентът всъщност означава следното – на артикул в дадена пратка ще се плаща по 3 евро – т.е. ако в пратка има 3 артикула например, това означава, че общата сума ще бъде 9 евро. Също така подчерта, че този регламент е за две години.

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Европейският съюз има за цел да пази европейския бизнес и потребителите, да осигурят условия за справедлива конкуренция и намаляване на въглеродния отпечатък, обясни още експертът. Тя каза, че големите онлайн платформи са с огромни мащаби, че може да се говори за нова инфраструктура, която влияе върху икономиката и обществата.

Баева посочи следните данни:

• За 2024 г. – нискостойностни пратки за 4,6 млрд. евро са влезли в ЕС, над 91% са от Китай.

• За 2025 г. – стойността е 5,8 милиарда евро

Експертът посочи, че при такъв голям мащаб и ръст е необходимо да има и съответната регулация. Баева също така подчерта, че моделът на този тип търговия изкривява световния пазар. По нейни думи сега ще има известно „охлаждащо” въздействие и балансът ще се върне донякъде. Тя обаче подчерта, че с въвеждането на тези мита българският търговец няма да започне автоматично да печели повече. Но важното тук е, че ще има справедлива среда за бизнеса, а оттам и справедлива конкуренция – ще спечели по-добрият и като цена, и като качество, и като обслужване, обясни още Баева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова