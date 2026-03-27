27-те членки на ЕС и евродепутатите се споразумяха да въведат нови такси и по-строг контрол върху евтините пратки от трети страни, най-вече от Китай.

Най-късно от 1 ноември всички пратки под 150 евро, влизащи в Съюза, ще подлежат на допълнителна такса за обработка, чийто размер предстои да бъде определен от Европейската комисия. Тя ще се добавя към вече обявената такса от 3 евро на артикул, която влиза в сила през юли.

Ново мито за онлайн пратки от трети страни в ЕС

Паралелно с това ЕС затяга правилата за онлайн платформите. Компании, които внасят опасни или несъответстващи на стандартите стоки, могат да бъдат глобявани с до 6% от стойността на внесените продукти за последната година, а при тежки нарушения - дори временно спирани.

Мерките целят да ограничат масовия внос на евтини стоки, които често не отговарят на европейските изисквания и създават нелоялна конкуренция. Само през 2024 г. в ЕС са влезли около 4,6 милиарда такива пратки, като 91% от тях идват от Китай.

Освен защита на пазара, новите правила трябва да осигурят и повече средства за засилени митнически проверки, тъй като огромният обем пратки затруднява контрола и позволява на опасни или фалшиви продукти да достигат до потребителите.

Франция вече въведе подобна такса от 2 евро през март, което доведе до опити за заобикаляне чрез внос през други държави от ЕС.

Потребителските организации приветстват промените, като очакват те да ограничат навлизането на рискови стоки и да подобрят защитата на клиентите в Европа.

Редактор: Цветина Петкова