Френският парламент одобри въвеждането на данък от 2 евро върху пратки на стойност под 150 евро, внесени извън Европа, който ще се използва за финансиране на мерки за контрол на тези продукти.

Общо 208 депутати срещу 87 одобриха тази мярка, предложена от правителството в рамките на първото четене на държавния бюджет. „Националният сбор“ (НС) гласува против, а левицата, правителствената коалиция и групата на Сио, съюзник на Марин льо Пен, гласуваха "за".

Мярката предизвика оживени дебати, като депутати от НС осъдиха „данъка върху потреблението на населението и средната класа“, докато социалният министър Амели дьо Моншален защити таксата, предназначена за контрол на често „опасни“ продукти.

„Да накарате французите да повярват, че с облагането на малките пратки ще успеете да увеличите драстично броя на проверките, е да се подигравате на хората“, каза Марин льо Пен, подчертавайки, че миналата година са били проверени 0,125% от пратките.

„Непокорна Франция“ също изрази загриженост относно последиците от данъка върху потребителите, като поиска, за да ги защити, платформите да бъдат облагани директно, а не пратките, и заплаши да гласува против мярката.

Данъкът се очаква да донесе около 500 милиона евро, които според Амели дьо Моншален ще бъдат използвани за финансиране на закупуването на скенери за контрол на пратките и наемането на митнически служители.

Франция ще въведе данъка от 1 януари, както Белгия, Нидерландия и Люксембург, девет месеца по-рано от останалите страни от ЕС.

Редактор: Цветина Петкова