Преобърнатият товарен кораб „Хорив“ (Khoryv), който беше поразен при атака с дрон край румънското крайбрежие на 23 октомври, вече е навлязъл в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Плавателният съд продължава да дрейфува, след като при нападението загина един моряк, а трима други останаха в неизвестност.

Още във вторник българските институции започнаха подготовка за евентуална намеса заради приближаването на авариралия кораб. Тогава той се намираше на около 5-6 морски мили от границата между българската и румънската икономическа зона.

След атака с морски дрон: Преобърнат кораб дрейфува към България, институциите се подготвят за намеса

Допълнителни опасения предизвикват метеорологичните прогнози за засилване на северния и североизточния вятър през следващите дни. Очаква се това да повлияе върху движението на преобърнатия плавателен съд.

„Хорив“ плаваше под флага на Коморските острови. На 23 октомври беше атакуван с дрон в румънската изключителна икономическа зона, в района на Констанца. След удара на борда избухна пожар, а екипажът подаде сигнал за бедствие.

На борда се намирали 13 души - 10 украински и трима азербайджански граждани. Деветима моряци са спасени, един е загинал, а трима са обявени за изчезнали. В спасителната операция са участвали и български моряци от кораба Sartor.

Плавателният съд е предназначен за превоз на различни товари, включително руда, въглища и петролни продукти. Това поражда опасения за възможно замърсяване на морската среда при изтичане на гориво или товар. Засега обаче няма потвърдена информация за екологичен инцидент, нито яснота какво е превозвал корабът при нападението.

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Случаят е поредният от серия атаки срещу търговски плавателни съдове в западната част на Черно море през октомври. Сред засегнатите са корабите Alfa Watan, Abl, Chelsea-3 и HS Dignity.

Заради зачестилите инциденти България вече засили наблюдението на морските пространства, включително с използването на безпилотни летателни апарати. Военноморските сили също предприеха действия по обследване на райони, в които бяха атакувани търговски кораби.

Редактор: Цветина Петкова